  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۹ آذر ۱۳۸۸، ۹:۰۴

تکذیب وجود سهمیه مدیران در آزمون دستیاری/ ظرفیت ‌آزاد کاهش نیافته است

تکذیب وجود سهمیه مدیران در آزمون دستیاری/ ظرفیت ‌آزاد کاهش نیافته است

معاون آموزشی وزارت بهداشت و دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی این وزارتخانه با تکذیب وجود سهمیه مدیران در دوره های دستیاری تخصصی پزشکی بالینی گفت: عنوانی به شکل سهمیه ویژه مدیران در این دوره ها نداریم.

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: دیوان عدالت اداری امتیازات مدیریتی را لغو کرده است و در آزمون دستیاری افرادی که از سهمیه مازاد مناطق محروم استفاده می کنند شامل همه خدمتگزاران در این حوزه با حداقل پنج سال سابقه فعالیت هستند.

وی اضافه کرد: این پنج سال خدمت در حوزه سلامت باید در وزارت بهداشت باشد که این می تواند شامل خدمات مختلف در سطوح متعدد برای پزشکان عمومی باشد که مسئولیت های حوزه های درمانی را نیز شامل می شود.

محققی خاطرنشان کرد: افرادی که می توانند از سهمیه مازاد مناطق محروم استفاده کنند که بر اساس اطلاعیه های مربوطه در زمان ثبت نام واجد شرایط این سهمیه ها باشند.

وی یادآور شد: از سوی دیگر باید توجه داشت که این سهمیه مازاد بر ظرفیت موجود در دوره های دستیاری است و هیچ گونه کاهش ظرفیت در بخش آزاد و سایر سهمیه به دلیل اعمال این سهمیه بوجود نمی آید.

معاون آموزشی وزارت بهداشت اظهار داشت: تعهدات افرادی که از سهمیه مازاد مناطق محروم استفاده کنند مربوط به همان مناطق است و این افراد باید به اندازه تعهدات قانونی خود در همان مناطق باقی بمانند و امکان فعالیت پزشکی در خارج از این مناطق را ندارند. همچنین گواهی فراغت از تحصیل نیز تا پایان خدمدت در مناطق محروم صادر شده و در جای دیگری اعتبار ندارد.

وی اضافه کرد: اولین گروهی که از این سهمیه استفاده کردند در گروه تخصصی اطفال بوده اند که امسال، سال سوم تحصیلی خود را می گذرانند و تربیت این نیروها نیز تنها در راستای ماندگاری بیشتر گروه متخصصین در مناطق محروم است.

محققی تاکید کرد: این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که افرادی که از سهمیه مازاد مناطق محروم در دوره های دستیاری تخصصی استفاده می کنند باید همچون سایر داوطلبان در آزمون ورودی این دوره ها در رقابت علمی شرکت کنند و حدنصابهای لازم را کسب کنند.

کد مطلب 1003443

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار