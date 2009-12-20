شبکه معابر شمال تهران با اجرای 70 طرح ترافیکی ساماندهی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حامد میرزابیگی با اعلام این خبر اظهار داشت: این طرحها براساس مطالعات و بررسیهای کارشناسان و درخواست های شهروندان جهت ساماندهی نقاط پر تردد و دارای گره های ترافیکی با هدف بهینه سازی و ساماندهی معابر شهری اجرا شد.

وی گفت: اصلاح هندسی و دور برگردانها، بازگشایی معابر، بهسازی مسیرهای تردد معلولین و سالمندان، توسعه پارکینگهای طبقاتی، ایمن سازی معابر، نصب پلهای هوایی عابر پیاده و همسطح، مرمت ایستگاههای اتوبوس، نصب گاردریل و... از جمله طرحهای اجرا شده در منطقه است.

میرزابیگی تصریح کرد: در سال جاری بیش از یک میلیون متر طول خط کشی، 6 هزار بلوک عابر پیاده، 243 خط کشی نوشتاری و 5 هزار متر خط کشی سرعتگیر در معابر شهری جهت کانالیزه کردن مسیرهای ترددی اجرا شد.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری منطقه یک خاطرنشان کرد: بیش از 18 طرح اصلاح هندسی در تقاطعها، دور برگردانها و میادین، بهینه سازی 30 محل تردد معلولین، نصب چهار پل هوایی عابر پیاده و 184 پل همسطح از اقدامات انجام شده در منطقه است.

وی ایمن سازی معابر را از دیگر اقدامات انجام شده دانست و افزود: با نصب چهار هزار و 900 متر نرده گذاری و 12 هزار متر گاردریل و همچنین نیوجرسی، چراغهای راهنمایی و رانندگی و زمان دار در بیش از 10 تقاطع و میدان معابر شهری ساماندهی شده اند.

به گفته میرزابیگی، برای شناسایی مسیر و راهنمایی مناسب شهروندان 298 متر مربع تابلو راهنمای مسیر و 112 تابلوی معابر و مساجد در منطقه نصب شده است.