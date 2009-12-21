رویکرد دولت دهم رویکردی فرهنگی آموزشی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، صبح امروز دوشنبه در گفتگویی در خصوص برگزاری دومین اجلاس استانداران سراسر کشور اظهار داشت: با توجه به اینکه رویکرد دولت دهم رویکرد فرهنگی آموزشی است تصمیم گرفته ایم در این اجلاس، استانداران که عالی ترین مقام اجرایی استان هستند را با دیدگاه های فرهنگی و آموزشی ریاست جمهور، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزیر آموزش و پرورش آشنا کنیم.

وی با بیان اینکه در این اجلاس سردار فضلی جانشین سازمان بسیج مستضعفین نیز درخصوص برگزاری اردوهای راهیان نور و قابلیت های فرهنگی بسیج گزارش ارائه خواهد کرد تصریح کرد: در این جلسه معاونین وزیر کشور و شخص وزیر کشور نکاتی در رابطه با هماهنگی های لازم استانداری ها با ستاد وزارت کشور بیان خواهند کرد.

نجار هدف از تلاش در جهت پیوستگی هر چه بیشتر بین صف و ستاد که همان استانداری ها هستند را پیشبرد عملیات استاندارای ها در صحنه های فرهنگی، اجتماعی، عمرانی، مدیریت حوادث و سیاسی کشور دانست.

وزیر کشور در ادامه به انتخاب 2 نفر از استانداران به عنوان نمایندگان استانداران در شورای عالی اداری موضوع بند 5 ماده 114 قانون خدمات کشوری اشاره و ابزار امیدواری کرد که این 2 استاندار نیز انتخاب خواهند شد.