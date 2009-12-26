درخواست تشکیلات خودگردان برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، تشکیلات خودگردان فلسطین تجاوز امروز رژیم صهیونیستی به نوارغزه و نابلس را محکوم کرد.

نبیل ابوردینه سخنگوی این تشکیلات اظهار داشت تجاوز امروز رژیم صهیونیستی به نوارغزه و نابلس بیانگر تصمیم این رژیم برای از بین بردن امنیت و ثبات ملت فلسطین است.

وی با بیان این مطلب افزود: اسرائیل قصد دارد با بازگرداندن خشونت در اراضی فلسطین مقدمه این موضوع را که شریک فلسطینی [برای صلح] وجود ندارد، فراهم کند.

سخنگوی تشکیلات خودگردان فلسطین در ادامه از جامعه بین الملل به ویژه شورای امنیت، مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته چهارجانبه خواست که فورا برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی وارد عمل شوند.

در همین راستا گردانهای الاقصی شاخه نظامی جنبش فتح اعلام کردند که در برابر جنایت امروز رژیم صهیونیستی سکوت نخواهند کرد.

خاطرنشان می شود نظامیان رژیم صهیونیستی امروز صبح با یورش به نابلس در شمال کرانه باختری و نزدیکی گذرگاه بیت حانون در نوارغزه 6 فلسطینی از جمله 3 مبارز گردان های الاقصی را به شهادت رساندند.