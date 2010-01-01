فرسایش "سردر" تاریخی دانشگاه تهران/ ارائه گزارش ویژه به فرهاد رهبر

به گزارش خبرنگار مهر، سر در تاریخی دانشگاه تهران که به عنوان بنایی ملی و فرهنگی نزد دانشگاهیان و فرهنگ دوستان ارزش نمادین دارد بر طبق گزارشی که از سوی پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران به مسئولان این دانشگاه ارائه شده است در معرض فرسایش قرار گرفته و نیازمند مرمت و توجه است.

تاریخچه دانشگاه تهران نشان می دهد که در سال های ۴۶- ۴۵ به دستور ریاست وقت دانشگاه، طرحی در میان دانشجویان و طراحان مختلف به مسابقه گذاشته شده و از میان طرح های رسیده، طرح "کوروش فرزامی" دانشجوی دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به عنوان طرح برتر برای سر در دانشگاه تهران برگزیده شده است.

در نشریه شماره ۲ "هنر معماری" (تیر، مرداد، شهریور ۱۳۴۸) عکس هایی از سردر دانشگاه تهران به چاپ رسیده است و در ذیل آن نام "کوروش فرزامی" به عنوان طراح و "سیمون سرکیسیان" به عنوان محاسب سردر آورده شده است.

دکتر محمود گلابچی دکترای سازه و استاد تمام پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران در تهیه گزارش ضرورت و الزامات مرمت سر در دانشگاه تهران و تهیه طرح اولیه مرمت این بنای ملی و فرهنگی تلاش کرده است.

به گزارش مهر، صحبت از سر در دانشگاه تهران صحبت از سر دری است که هر بیننده ای را رهنمون می کند تا به تصویری خیالی از دو پرنده ای که بالهایشان را برای اوج گرفتن باز کرده اند بیندیشد.

شاید جسارت و خلاقیت در آن به دو بال تشبیه شده اند که موجب صعود افراد بر فراز اجتماع و پاسداری از آن می شود و در نگاهی دیگر می توان آن را کتابی باز در مقابل دیدگان دانست کتابی که در آن باید سرمشق دیکته جامعه یا موضوع انشای مردمان آن نگاشته شده باشد.

بی شک ارزش بین المللی دانشگاه تهران، شهرت جهانی سر در اصلی آن را نیز به ارمغان آورده است. این بنای تاریخی علاوه بر این که در سطح ملی سمبل تمام نمای دانش و معرفت است در خارج از ایران نیز معرف دانشگاهی نامدار در خاورمیانه است.

با یک بررسی گذرا می توان ادعا کرد که دانشگاه تهران از میان معروف ترین و معتبرترین دانشگاه های دنیا، نمونه ای است ممتاز که از طریق یک بنای فرهنگی سمبلیک با مهندسی پیچیده اش حامل پیام هایی ویژه و مبین فضای ذهنی و فکری دوستداران خود است.

گروه حوزه و دانشگاه خبرگزاری مهر تا دقایقی دیگر گفتگویی با دکتر محسن حبیبی رئیس پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران منتشر می کند تا به جزئیات فرسایش سر در تاریخی دانشگاه تهران و اقدامات احتمالی این دانشگاه برای مرمت آن بپردازد.