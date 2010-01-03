بررسی دو محور مهم در نشست مشترک سران قوا در مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، درجلسه امروز سران سه قوه که درمحل دفتر رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهور، آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه و دکتر علی لاریجانی رئیس قوه مقننه برگزار شد موضوع لایحه هدفمند کردن یارانه ها و مسائل داخلی و خارجی کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نخستین نشست سران سه قوه پس از روی کارآمدن دولت دهم و ریاست آیت‌الله لاریجانی به میزبانی رئیس قوه قضائیه در دستگاه قضایی در تاریح 24 آبان ماه برگزار گردید که در آن مسائل مهم و جاری کشور مطرح و سران سه قوه به مشورت درخصوص این مسائل پرداختند.

مرتضی بختیاری وزیر دادگستری نیز درخصوص این نشست گفت: در نخستین نشست سران سه قوه پس از روی کارآمدن دولت دهم مسائل و موضوعات کلان و مهم کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت و سران سه قوه در جمعی صمیمی و دوستانه ضمن بررسی موضوعات مختلف بر هماهنگی و انسجام سه قوه تاکید کردند.

بختیاری هدف از برگزاری این نشست‌ها را که به گفته وی به‌ صورت دوره ‌ای ادامه خواهد یافت، گره‌ گشایی از مشکلات مردم و خدمت‌رسانی بیشتر به آنها توصیف کرد و افزود: گفتمان غالب در این نشست‌ها بحث درخصوص مسائلی است که نیاز به نشست مشترک سران قوا دارد و هدف نهایی آن بررسی و حل و فصل مشکلات و مسایل مبتلا به مردم خواهد بود.

نشست دیگر مشترک سران قوای مجریه، قضائیه و مقننه ظهر روز یکشنبه 22 آذر ماه در دفتر رئیس جمهور برگزار شد. در این نشست نیز رئیس جمهور، رئیس قوه قضاییه و رئیس مجلس شورای اسلامی آخرین اوضاع کشور درعرصه های گوناگون را مورد بررسی قرار دادند.

