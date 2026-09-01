کشف ۳۷ فقره سرقت قطعات و محتویات خودرو در کهگیلویه؛ سه نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدمحمد موسوی اظهار داشت: در پی وقوع چند فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو در شهر دهدشت و مناطق حومه، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی شهرستان کهگیلویه با افزایش گشت‌های هدفمند و انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی سارقان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: مأموران پس از هماهنگی و اخذ مجوز قضائی، سه سارق و یک مالخر را در این رابطه دستگیر کردند.

وی ادامه داد: متهمان در جریان تحقیقات و بازجویی‌های انجام‌شده به ارتکاب ۳۷ فقره سرقت قطعات و محتویات داخل خودرو اعتراف کردند.

سرهنگ موسوی بیان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و صدور حکم لازم تحویل مراجع قضائی شدند و روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه در پایان بر ضرورت رعایت نکات پیشگیرانه از سوی شهروندان و خودداری از قرار دادن اشیای باارزش در داخل خودرو تأکید کرد.