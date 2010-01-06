برقراری حکومت اسلامی مرهون خون شهدای 19 دی است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمدحسین موسی‌پور پیش از ظهر چهارشنبه در آستانه فرارسیدن یوم الله 19‌دی با حضور در جمع خانواده شهدای این روز بزرگ، از مقام شامخ شهدا تجلیل به عمل آورد.



استاندار قم در این دیدارها ضمن ارج نهادن بر استقامت و مجاهدت خانواده شهدا در سخنانی اظهار داشت: همه برکات نظام اسلامی و احیای آموزه‌های دینی در جهان بشریت، مرهون خون پاک شهدا و از آثار ماندگار ای افراد است.



وی با بیان اینکه شجره طیبه انقلاب اسلامی با خون شهدای گرانقدر آبیاری شده و امروز به ثمر نشسته است، خاطرنشان کرد: حکومت اسلامی بنیان ارزشمند و الهی است که با تکیه بر رهبری ولی فقیه، تلاش مجاهدان راه حق و خون پاک شهدایی همچون شهیدان 19 دی ماه شهر قم استقرار یافت.



حجت الاسلام موسی پور همچنین انقلاب اسلامی را صحنه آزمایش مومنان دانست و گفت: مهمترین مسئله پایداری و استمرار در مسیر حق و حقیقت است.



وی در پایان خدمت به خانواده معزز و معظم شهدا و قدردانی از صبر و مقاومت این عزیزان را وظیفه همه مسئولان دانست.

استاندار قم با حضور در جمع خانواده شهیدان نوزدهم دی ماه قم از نزدیک در جریان مشکلات ایشان قرار گرفته و بر حل مشکلات معیشتی و درمانی آنها تأکید کرد.



در این دیدارها فرماندار قم و رئیس سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز حضور داشتند.



نوزدهم دیماه سالروز قیام مردم قم است که در چنین روزی در سال 56 مردم و طلاب قم با تعطیل کردن حوزه و بازار با انجام راهپیمایی و تجمع در به بیوت مراجع تقلید اعتراض خود را به چاپ مقاله‌ای توهین آمیز نسبت به حضرت امام خمینی(ره) نشان دادند که در اثر حمله عوامل رژیم ستمشاهی به تظاهرکنندگان، تعدادی از مردم قم شهید و زخمی شدند.