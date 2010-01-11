به گزارش خبرنگار مهر در اراک، محمدباقر هداوند عصر دوشنبه در جلسه بررسی سند راهبردی بخش درمان استان مرکزی در اراک افزود: در سال اصلاح الگوی مصرف این اداره کل اقداماتی در خصوص اجرایی شدن طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع، تحلیل هزینه ها و منطقی کردن مصرف دارو، به انجام رسانده است که این اقدامات سبب افزایش رضایتمندی مردم و افزایش خدمات قابل ارائه به آنان شده است.

وی افزود: هم اینک‌ 694 هزار نفر معادل 52 درصد جمعیت استان مرکزی تحت پوشش بیمه خدمات درمانی هستند که تلاش می شود با برنامه ریزی منسجم و همکاری بخشهای مختلف این میزان افزایش یابد.

وی با اشاره به اجرای طرح بیمه پایه درمان ایرانیان از بهمن ماه 87 گفت: در راستای توسعه و عدالت اجتماعی، جهت همگانی کردن نظام بیمه خدمات درمانی، تاکنون 24 هزار نفر تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند که در این راستا این اداره کل، کلیه امور مربوط به بیمه گری خود در شهرهای اراک، ساوه، خمین و شازند را به نمایندگی بخش خصوصی واگذار کرده است.

به گفته وی، بیماران خاص شامل هموفیلی، دیالیزی، تالاسمی، پیوند کلیه و ام اس، تحت پوشش این بیمه قرار دارند و کلیه خدمات درمانی آنان به صورت رایگان انجام می شود.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان مرکزی نیز گفت: مصرف دارو درکشور بی رویه است که باید با اقدامات فرهنگی و اطلاع رسانی به مردم در خصوص عواقب سوء مصرف بی رویه دارو و صدمات بعدی استفاده غیرمجاز از آن نسبت به کاهش مصرف دارو در میان مردم اقدام کرد.

داود علیمحمدی افزود: سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی در حمایتهای اجتماعی، 19 خدمت مختلف به افراد تحت پوشش ارائه می کند.

وی تعداد بیمه شدگان تحت پوشش تامین اجتماعی در استان مرکزی را 798 هزار و 623 نفر اعلام و اضافه کرد: سه بیمارستان، پنج درمانگاه و یک پلی کلینیک تخصصی در استان، تحت پوشش این سازمان فعالیت می کنند.

علیمحمدی، اجرای طرحهای ویزیت در منزل، ارتقای ویزیت بیماران سرپایی و تریاژ را برای بهبود خدمات ارائه شده به بیمه شدگان تحت پوشش موثر دانست.