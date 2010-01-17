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۲۷ دی ۱۳۸۸، ۱۳:۰۶

کوین اسپیسی در یک فیلم چینی نقش آفرینی می‌کند

کوین اسپیسی در یک فیلم چینی نقش آفرینی می‌کند

کوین اسپیسی بازیگر نامدار آمریکایی به زودی در یک کمدی سیاه به نام " جدا ناشدنی "به کارگردانی دایان انگ فیلمساز چینی تبار آمریکایی جلوی دوربین می‌رود.

به گزارش مهر از اسکرین دیلی ، اسپیسی در این فیلم با دنیل وو بازیگر هنگ کنگی و بی بی گونگ بازیگر چینی همبازی خواهد شد.فیلمبرداری "جدا ناشدنی"اواخر ژانویه درجنوب چین آغاز می‌شود.

استودیوی چینی زین هوا مدیا انترتینمنت  تهیه‌کننده فیلم است و اسپیسی هم در روند تولید و تهیه فیلم شراکت دارد.این نخستین بار است که اسپیسی در فیلمی چینی نقش آفرینی می‌کند."جدا ناشدنی"به دو زبان ماندارین و انگلیسی فیلمبرداری می‌شود و داستان مرد جوانی را روایت می کند که با یک آمریکایی اسرار آمیز آشنا شده و زندگی‌اش دستخوش تغییر می‌شود.

دایان انگ پیش تر کمدی رمانتیک "انتظار در تنهایی "را ساخته که برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره پکن شده و نامزد سه جایزه خروس طلایی نیز بوده است.تنها فیلم کوتاه انگ با عنوان " اتوبوس 44"نیز جوایزی از جشنواره های ونیز و ساندنس برده‌است.

در کارنامه بازیگری کوین اسپیسی ایفای نقش در فیلم هایی چون "مظنونین همیشگی"،"هفت" و "مردانی که به بزها خیره شده اند" به چشم می خورد.
کد مطلب 1018707

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