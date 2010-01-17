به گزارش مهر از اسکرین دیلی ، اسپیسی در این فیلم با دنیل وو بازیگر هنگ کنگی و بی بی گونگ بازیگر چینی همبازی خواهد شد.فیلمبرداری "جدا ناشدنی"اواخر ژانویه درجنوب چین آغاز می‌شود.



استودیوی چینی زین هوا مدیا انترتینمنت تهیه‌کننده فیلم است و اسپیسی هم در روند تولید و تهیه فیلم شراکت دارد.این نخستین بار است که اسپیسی در فیلمی چینی نقش آفرینی می‌کند."جدا ناشدنی"به دو زبان ماندارین و انگلیسی فیلمبرداری می‌شود و داستان مرد جوانی را روایت می کند که با یک آمریکایی اسرار آمیز آشنا شده و زندگی‌اش دستخوش تغییر می‌شود.



دایان انگ پیش تر کمدی رمانتیک "انتظار در تنهایی "را ساخته که برنده جایزه بهترین فیلم جشنواره پکن شده و نامزد سه جایزه خروس طلایی نیز بوده است.تنها فیلم کوتاه انگ با عنوان " اتوبوس 44"نیز جوایزی از جشنواره های ونیز و ساندنس برده‌است.



در کارنامه بازیگری کوین اسپیسی ایفای نقش در فیلم هایی چون "مظنونین همیشگی"،"هفت" و "مردانی که به بزها خیره شده اند" به چشم می خورد.



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