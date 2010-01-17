به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پرویزیان گفت: بانک توسعه صادرات از سالها پیش به عنوان اولین بانک ایرانی در کشور، ضرورت استفاده از خرید دین یا تنزیل اسناد و بروات صادراتی تجار، بازرگان و صادرکنندگان را مدنظر قرار داده بود و در این زمینه از تجربه خوبی برخوردار است.

وی افزود: در صورتی که صادرات از طریق اعتبار اسنادی گشایش‌شده و یا اسناد وصولی صادراتی مانند برات ارزی به نقع صادرکننده ایرانی نزد بانک صورت گرفته باشد، اسناد مورد معامله توسط بانک تنزیل و وجه آن به صادرکننده پرداخت خواهد شد.



پرویزیان ادامه داد: حداکثر تسهیلات پرداختی برای هر متقاضی براساس آئین نامه ها و مقررات جاری توسط بانک تعیین و تا 95 درصد مبلغ اسناد معامله شده قابل پرداخت است.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات اظهارداشت: به منظور تنزیل اسناد صادراتی و استفاده از تسهیلات بانک که در قالب عقد خرید دین پرداخت می شود، ارایه اسناد و مدارکی که مفاد آن حاکی از مطالبات ناشی از معاملات تجاری و همچنین پروانه صادراتی است، الزامی می باشد.

خرید دین، عقدی بانکی است که به موجب آن، اوراق و اسناد تجاری به قیمتی کمتر از مبلغ اسمی خریداری می‌شود، همچنین منظور از اوراق و اسناد تجاری آن دسته از اوراق و اسناد بهادار است که مفاد آن حاکی از بدهی ناشی از معاملات تجاری باشد.

