احکام سه نفر از اراذل و اوباش اندیمشک در ملا عام اجرا شد

علی غیاثوند به خبرنگار مهر در اندیمشک گفت: هفته گذشته با شکایت زن و مردی جوان در نیمه های شب به پاسگاه قلعه نور مبنی بر آزار و اذیت آن ها از سوی چند جوان، در مدت 12 ساعت، سه نفر دستگیر شدند و به جرم حادث شده اعتراف کردند.

وی افزود: طبق اظهارات زن و مرد جوان، آنها که از اهواز به سوی شهرستان اراک در حرکت بودند برای صرف غذا در رستوران بین راهی توقف کرده و سپس به سفر خود ادامه می دهند اما در میان راه برای کمک به خودرویی توقف می کنند که با تهدید سه نفر سرنشین خودرو مواجه می شوند.

غیاثوند تصریح کرد: این سه نفر که یکی از آنها در صندلی عقب ماشین دراز کشیده و دیگری چیزی شبیه روسری روی سرش انداخته بود تا ترحم این زن و مرد را برانگیزانند، پس از توقف خودروی زن و مرد جوان با تهدید به وسیله قمه و چاقو قصد تعرض به زن جوان را داشتند اما پس از مقاومت و شنیدن التماسهای زن جوان از قصد شوم خود پشیمان شده و از محل متواری شدند.

وی ادامه داد: پس از اطلاعات به دست آمده از شکات و شناسایی یکی از شاکیان و خودروی آنها، پرونده در دستور کار قرار گرفت و متهم اصلی همان شب و دو متهم دیگر 12 ساعت بعد دستگیر و با صدور قرار کیفرخواست روانه زندان شدند.

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اندیمشک گفت: به دلیل حساسیت این موضوع در شهرستان، پرونده توسط رئیس دادگستری اندیمشک رسیدگی و با توجه به تاخیر شکات برای حضور در دادگاه که ساکن اراک هستند، جلسه دادگاه یک هفته بعد تشکیل و احکام متهمان صادر شد.

غیاثوند افزود: دادگاه متهم ردیف اول این پرونده را به دو سال حبس، 10 سال تبعید و دو فقره شلاق تعزیری محکوم کرد. دو متهم ردیف دوم و سوم این پرونده نیز هر کدام به دو سال حبس و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شدند.

وی با تشکر از تلاش شعبه سیزدهم دادگاه تجدید نظر استان برای تسریع در رسیدگی به تجدیدنظر خواهی در این پرونده، گفت:‌ احکام صادره نیز در دادگاه تجدید نظر استان تائید و صبح روز یک شنبه در ملاء عام به اجرا درآمد.