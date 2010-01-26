جراحی گوارش عزیزی منتفی شد / بازگشت شاعر به کرمانشاه

زینب عزیزی خواهر بزرگتر احمد عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: قرار بود پنجشنبه هفته گذشته عمل جراحی "پیک" روی دستگاه گوارش احمد انجام شود که پزشکان به دلیل برخی ترشحات معده از انجام آن منصرف شدند.

وی افزود: با توجه به ساده بودن عمل، ما هم ترجیح دادیم احمد را به کرمانشاه برگردانیم و به همین خاطر سه شب پیش از طریق زمینی و با آمبولانس او را به کرمانشاه برگرداندیم.

عزیزی در توضیح دلیل انتقال این شاعر از طریق زمین گفت: با توجه به هوای بالای جو و احتمال آسیب زا بودن آن برای احمد، پزشکان توصیه کردند او را از طریق زمین به کرمانشاه برگردانیم.

خواهر این شاعر درباره وضعیت جسمی وی در حال حاضر هم اضافه کرد: احمد الان در icu بیمارستان امام رضا (ع) بستری شده و با وجود خستگی مفرط ناشی از سفر دوهفته‌ای‌اش به تهران، به لحاظ جسمی و هوشیاری وضعیت نسبتاً خوبی دارد.

وی همچنین از دکتر جویباری معاون درمان استان کرمانشاه که پزشک معالج احمد نیز هست، به خاطر درمان او و نیز کمک‌های مالی به این منظور قدردانی کرد.

احمد عزیزی شاعر و مداح اهل بیت (ع) از 15 اسفندماه 86 به دلیل کاهش سطح هوشیاری ناشی از تشنج، بیماری قلبی و کلیوی در بیمارستان بستری است.