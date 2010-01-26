نیازهای اجتماعی محلات شمال تهران شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس حمیدرضا بتو معاون امور اجتماعی و فرهنگی شهرداری منطقه یک با اعلام این خبر اظهارداشت: هدف از اجرای این پروژه ها افزایش سرانه های فرهنگی، اجتماعی در همه محلات شمال تهران است و محلات منطقه باید به طور یکسان به مراکز فرهنگی دسترسی داشته باشند و سراهای محله و مجموعه های ورزشی و تفریحی در همه محلات راه اندازی شود.

وی خاطرنشان کرد: در سال جاری 35 پروژه در منطقه تعریف و اجرا شد و طبق اقدامات انجام شده اجرای 26 پروژه فرهنگی، اجتماعی و ورزشی نیز سال آینده آغاز می شود.

بتو، احداث چهار مجموعه ورزشی سوهانک، امام علی (ع)، الغدیر، شهدای نیاوران، سراهای محله کاشانک، اوین، مجموعه شهربانو، خانه سلامت ازگل، خانه اسباب بازی زعفرانیه، خانه کار آفرینی دربند و... را از جمله پروژه هایی دانست که امسال به بهره برداری رسیده است.

معاون امور اجتماعی و فرهنگی منطقه یک تصریح کرد: سراهای محله با مراکزی از جمله کتابخانه، خانه سلامت و کار آفرینی، دارالقرآن، مرکز IT ، سالن آمفی تئاتر و... مجهز می شود تا همه نیازهای محلی را جوابگو باشد و بتواند رفت و آمدها و مسافرتهای درون شهری را کاهش دهد.

وی گفت: در برنامه سه ساله که تا پایان سال 89 طراحی شده همه محلات به سراهای محله مجهز می شوند و سرانه های فرهنگی منطقه جهش بزرگی را شاهد خواهد بود.