اتابک: ایران به دست صنعتگران با فناوری بهتر از قبل بازسازی خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد اتابک عصر امروز دوشنبه در جلسه شورای اداری خوزستان که در سالن شهید هاشمی استانداری برگزار شد، ضمن تبریک سالروز امامت حضرت ولیعصر (ع) و هفته دولت بیان کرد: دشمنان ما می‌خواستند با حمله به کشور ایران، طی چند روز مدیریت کشور پاشیده شود و شرایط کشور از حاکمیت، خارج شود تا نیروهای مزدور بتوانند در ایران عزیزتر از جان ما نقشه های خود را به ثمر برسانند که فقط می توانند خواب آن را ببینند.

وزیر صمت ادامه داد: انسجامی که ایجاد شد پیش از جنگ توسط رهبر شهید پیش بینی شده بود، که این وحدت و همت نیروهای مسلح با وجود اتفاقاتی که رخ داد بار دیگر ثابت کرد دشمنان ما در مقابل اراده ملت ایران بسیار کوچک تر هستند که بتوانند تاثیری بر آینده ایران اسلامی بگذارند.

وی گفت: با پایمردی نیروهای مسلح در میدان نبرد، ایستادگی مردم در میدان ها و مقاومت همگانی که ایجاد شد، کشور در شرایط کاملا امن و با حاکمیتی کاملا مقتدر کار خود را ادامه می دهد البته در اساس کار، کاستی هایی به وجود آمده است.

وزیر صمت عنوان کرد: شرایطی که در فولاد خوزستان به وجود آمده هزینه هایی به آن تحمیل کرده اما همان باور و اراده سبب شده بخشی عظیمی از این شرکت امروز در چرخه تولید باشد.

اتابک با بیان اینکه در اثر تجاوز دشمن به کشور یک هزار و ۳۲۰ کارخانه دچار آسیب شد، تصریح کرد: این کارخانه ها در شهرک های صنعتی و کارخانجات بزرگ کارشناسی شده، میزان کمک ها در حال برآورد نهایی است که انشالله به سرانجام خواهد رسید.

وی با تاکید بر اینکه ما برنده جنگ هستیم و امروز همه دنیا این را باور دارد، بیان کرد: در جایگاهی بسیار فاخرتر نسبت به پیش از جنگ قرار خواهیم گرفت، ایران قبل از جنگ با ایران بعد از جنگ دو قدرت متفاوت هستند. هیچ‌کس در طول تاریخ مقابل دو ابر قدرت منفور نایستاد اما آن ها از ایران مقتدر شکستی مفتضح خوردند که امروز قادر به کتمان آن نیستند.

وزیر صمت با بیان اینکه ایران به دست صنعتگران با فناوری بهتر بازسازی خواهد شد، تصریح کرد: در خوزستان بیش از دو هزار طرح آماده اجرا وجود دارد که طرح های با پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در اولویت نهایی کردن و بهره برداری هستند.

اتابک با اشاره به حمایت های مالی گفت: از اعتبارات دولت ۷۰۰ همت برای کمک به واحدهای تولیدی در نظر گرفته شده و بانک ها بیشتر این اعتبار را به واحدهای تولیدی بزرگ پرداخت کردند. همچنین ۴۰۰ همت دیگر برای پرداخت این تسهیلات در نظر گرفته شده است.

وی اظهار کرد: استانداری تا دو هفته آینده جلساتی را با حضور ذی‌نفعان برگزار کرده و جزئیات دقیق نحوه حمایت از صنایع استان را به مرکز گزارش دهد تا مشوق‌های خاص سرمایه‌گذاری و تولید در این استان از طریق هیئت دولت پیگیری شود.

وزیر صمت با بیان اینکه دولت پس از گذشت هفت ماه سال برای صادرات ارز در نظر خواهد گرفت، افزود: در بخش بازار نیز بیش از ۱۷ هزار پرونده گران فروشی در کشور تنظیم شده اما توجه داشته باشد نبود کالا در بازار، فشار قیمت را به شدت افزایش می دهد.

اتابک به جایگاه خوزستان به عنوان یکی از مراکز اصلی مصرف برق در تابستان اشاره و تصریح کرد: در دوره مدیریت فعلی، تعداد زیادی از نیروگاه‌های حرارتی و تجدیدپذیر شکل گرفته که وارد مدار شدن آنها زمان‌بر است.البته پیشنهاد می شود برای رفع تناسب در مصرف، صنایع در ساعات شب که نیاز به برق کمتر است، از ظرفیت‌های موجود استفاده کنند.