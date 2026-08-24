فرزاد الماسی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، ۱۹ طرح در بخش‌های مختلف شهرستان پاوه آماده افتتاح و بهره‌برداری شده که برای اجرای آنها در مجموع ۸۴ میلیارد تومان هزینه شده است.

وی افزود: این پروژه‌ها حوزه‌های متنوعی از جمله آبرسانی، عمران شهری و روستایی، آموزش و توسعه زیرساخت‌های عمومی را شامل می‌شود و با هدف ارتقای خدمات و بهبود شرایط زندگی مردم اجرا شده‌اند.

فرماندار پاوه یکی از طرح‌های شاخص این مجموعه را پروژه آبرسانی باینگان عنوان کرد و گفت: این طرح از پروژه‌های مهم شهرستان در هفته دولت است و در حوزه آموزش نیز مدرسه روستای نیسانه به بهره‌برداری خواهد رسید.

الماسی ادامه داد: بخشی از پروژه‌های پیش‌بینی‌شده نیز به اجرای طرح‌های عمرانی در شهرها و روستاها اختصاص دارد که از جمله آنها می‌توان به آسفالت و بهسازی معابر شهری، اجرای طرح‌های عمران روستایی و توسعه زیرساخت‌های خدماتی اشاره کرد.

وی با بیان اینکه اجرای این طرح‌ها در راستای توسعه متوازن شهرستان دنبال شده است، تصریح کرد: هدف اصلی از اجرای پروژه‌ها، افزایش کیفیت خدمات عمومی و پاسخگویی به نیازهای شهروندان و روستاییان است و روند اجرای طرح‌های عمرانی و زیرساختی با جدیت ادامه خواهد داشت.

فرماندار پاوه همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دولت و تبریک این هفته به مردم و کارکنان دستگاه‌های اجرایی، بر ضرورت خدمت‌رسانی صادقانه، تسریع در اجرای پروژه‌ها و بهره‌گیری مناسب از منابع برای توسعه و آبادانی شهرستان تأکید کرد.