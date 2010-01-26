تونل توحید 12 بهمن افتتاح می شود/ آغاز عملیات اجرایی تونل صدر ـ نیایش

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر روز سه شنبه بیش از 120 تن از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در آستانه افتتاح تونل توحید به عنوان بزرگترین پروژه تاریخ مدیریت شهری کشور از این طرح ملی بازدید کردند که دکتر محمد باقر قالیباف در حاشیه این بازدید در جمع خبرنگاران در خصوص این تونل گفت: کاروانی که در روز 12 بهمن ماه از فرودگاه مهرآباد تا حرم مطهر امام خواهد رفت، در مسیر از تونل توحید عبور کرده و از همان لحظه به بعد مجموعه تونل توحید بروی مردم تهران گشوده می شود و شهروندان می توانند از آن بهره مند شوند.

وی افزود: در زمان کوتاهی که امروز در جمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی بودم فکر می کنم همه آنها از این پروژه عظیم به جهات فنی، اقتصادی و تسهیل در ترافیک شهر راضی هستند.

قالیباف با بیان اینکه تونل توحید هیچ کار باقیمانده ای ندارد و همه کارها به اتمام رسیده است، گفت: هم اکنون کار زیباسازی در داخل تونل در حال انجام است و کارگاهها نیز در حال جمع آوری هستند.

هم اکنون تونل صدر - نیایش نیز تجهیز کارگاهش انجام شده و کار اجرایی آن شروع شده است. ضمن اینکه مطالعات بر روی دو تا سه تونل دیگر در حال انجام است که طبیعتا باید سیر مراحل تصویب را بگذراند قالیباف

وی افزود: البته یک لایه نهایی آسفالت در تونل داریم که در 24 ساعت آخر انجام می شود، برای نخستین بار در کشور آسفالت رنگی تولید کرده ایم و در تونل توحید قصد داریم از آن استفاده کنیم و بعد از آن در سطح شهر هم از این نوع آسفالت استفاده خواهد شد.

شهردار تهران درباره آسفالت رنگی گفت: در جایی که محل احتیاط است از آسفالت زرد رنگ استفاده می کنیم و در محلهایی که نیاز به خدمات اضطراری است، آسفالت رنگ قرمز به کار می گیریم و به همین ترتیب بر اساس علائم راهنمایی و رانندگی از رنگهای مختلف استفاده خواهیم کرد.

قالیباف با بیان اینکه قبلا از رنگ در سطح آسفالت استفاده می شد به مشکلات استفاده از رنگ اشاره کرد و گفت: بعضا حتی از رنگهای گرم استفاده می کردیم که این رنگها در زمان بارندگی باعث سرخوردگی خودروها می شد ولی وقتی از آسفالت رنگی استفاده کنیم هم از ایمنی بالاتر و هم از کیفیت فنی خوبی برخوردار خواهد بود.

وی درباره هزینه های احداث تونل توحید گفت: حتما در نشستهای تخصصی هزینه های نهایی را اعلام خواهیم کرد اما فکر کنم تونل توحید حدود 300 میلیارد تومان هزینه دربر داشته است.

به گفته شهردار تهران در کنار ویژگیهایی هم چون کار پیچیده فنی، سرعت بالا و زمان کم، اقتصادی بودن پروژه تونل توحید از مهمترین ویژگیهای آن است البته نه از جهت صرفه جویی در سوخت بلکه در اجرای پروژه.

قالیباف معتقد است غیر از تونل هر پروژه دیگری در محل اجرا می شد حتما هزینه های سنگین تری را در بر داشت.

وی افزود: هم اکنون تونل صدر - نیایش نیز تجهیز کارگاهش انجام شده و کار اجرایی آن شروع شده است. ضمن اینکه مطالعات بر روی دو تا سه تونل دیگر در حال انجام است که طبیعتا باید سیر مراحل تصویب را بگذراند.

شهردار تهران ادامه داد: بر این باوریم که کار تونل سازی در تهران و کلانشهرها با اداره خوب انجام پذیر است. البته زمانی خوب اداره می شود که زیر شهر کاملا در اختیار تاسیسات زیربنایی شهر باشد که بخشی از آن مربوط به کانال آب، برق، فاضلاب است و بخشی دیگر مربوط به تونل های مترو و حمل و نقل . در مجموع مردم در سطح شهری می توانند خوب زندگی کنند که زیر سطح شهر بتوان سرویس و خدمات مناسبی به مردم بدهیم .