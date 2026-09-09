به گزارش،خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید والامقام کیوان رامرودی با حضور جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم در شهرستان کلاله برگزار شد.
مردم شهیدپرور کلاله در این مراسم با حضور پرشور خود، پیکر مطهر این شهید را بر دوش گرفته و با ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمانهای شهدا تأکید کردند.
حضور خانوادههای معظم شهدا، نیروهای نظامی و انتظامی و اقشار مختلف مردم در این آیین، جلوهای از همراهی و همدلی مردم کلاله در پاسداشت مقام شهیدان بود.
شرکتکنندگان در مراسم تشییع شهید کیوان رامرودی همچنین با تجدید میثاق با آرمانهای شهدا، بر ضرورت تداوم راه ایثار و فداکاری و پاسداشت ارزشهای والای شهیدان تأکید کردند.
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