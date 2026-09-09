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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۱۴

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات‌بردرآمد مشاغل لرستان تا ۳۰ آبان

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات‌بردرآمد مشاغل لرستان تا ۳۰ آبان

خرم‌آباد - مدیرکل امور مالیاتی لرستان از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات‌بردرآمد صاحبان مشاغل این استان تا ۳۰ آبان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمانجی ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات‌بردرآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق به عملکرد سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای تسهیل امور مؤدیان و فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای انجام تکالیف قانونی، به‌موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات‌بردرآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق به عملکرد سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۵.۰۸.۳۰ تمدید شده است.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان، افزود: مؤدیان مالیاتی مشمول می‌توانند با استفاده از این فرصت، نسبت به انجام تکالیف مالیاتی خود در مهلت تعیین‌شده اقدام کنند و از بروز مشکلات ناشی از تأخیر در انجام تکالیف قانونی جلوگیری نمایند.

کرمانجی، تأکید کرد: تمدید این مهلت باهدف تسهیل فرایند انجام تکالیف مالیاتی، حمایت از مؤدیان و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای پرداخت مالیات متعلقه انجام شده است و از صاحبان مشاغل درخواست می‌شود امور مربوط به اظهارنامه یا فرم مالیات مقطوع خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.

کد مطلب 6942364

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