به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمانجی ظهر امروز چهارشنبه در گفتوگو با رسانهها از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتبردرآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات متعلق به عملکرد سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ آبانماه ۱۴۰۵ خبر داد.
وی اظهار کرد: در راستای تسهیل امور مؤدیان و فراهمکردن فرصت بیشتر برای انجام تکالیف قانونی، بهموجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتبردرآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم و پرداخت مالیات متعلق به عملکرد سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۵.۰۸.۳۰ تمدید شده است.
مدیرکل امور مالیاتی لرستان، افزود: مؤدیان مالیاتی مشمول میتوانند با استفاده از این فرصت، نسبت به انجام تکالیف مالیاتی خود در مهلت تعیینشده اقدام کنند و از بروز مشکلات ناشی از تأخیر در انجام تکالیف قانونی جلوگیری نمایند.
کرمانجی، تأکید کرد: تمدید این مهلت باهدف تسهیل فرایند انجام تکالیف مالیاتی، حمایت از مؤدیان و فراهمکردن شرایط مناسب برای پرداخت مالیات متعلقه انجام شده است و از صاحبان مشاغل درخواست میشود امور مربوط به اظهارنامه یا فرم مالیات مقطوع خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.
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