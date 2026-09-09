به گزارش خبرنگار مهر، ناصر کرمانجی ظهر امروز چهارشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها از تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات‌بردرآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق به عملکرد سال ۱۴۰۴ تا ۳۰ آبان‌ماه ۱۴۰۵ خبر داد.

وی اظهار کرد: در راستای تسهیل امور مؤدیان و فراهم‌کردن فرصت بیشتر برای انجام تکالیف قانونی، به‌موجب مصوبه مراجع قانونی، مهلت تسلیم اظهارنامه مالیات‌بردرآمد صاحبان مشاغل، فرم مالیات مقطوع موضوع تبصره ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم و پرداخت مالیات متعلق به عملکرد سال ۱۴۰۴ تا تاریخ ۱۴۰۵.۰۸.۳۰ تمدید شده است.

مدیرکل امور مالیاتی لرستان، افزود: مؤدیان مالیاتی مشمول می‌توانند با استفاده از این فرصت، نسبت به انجام تکالیف مالیاتی خود در مهلت تعیین‌شده اقدام کنند و از بروز مشکلات ناشی از تأخیر در انجام تکالیف قانونی جلوگیری نمایند.

کرمانجی، تأکید کرد: تمدید این مهلت باهدف تسهیل فرایند انجام تکالیف مالیاتی، حمایت از مؤدیان و فراهم‌کردن شرایط مناسب برای پرداخت مالیات متعلقه انجام شده است و از صاحبان مشاغل درخواست می‌شود امور مربوط به اظهارنامه یا فرم مالیات مقطوع خود را به روزهای پایانی موکول نکنند.