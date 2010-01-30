شاعر موفق باید در تصرف شعرش باشد

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، علی موسوی گرمارودی شامگاه جمعه در نشست نقد و بررسی تحلیل محتوایی اشعار حسن حسینی و قیصر امین پور در نمایشگاه کتاب مازندران افزود: ‌شاعری می تواند در جهان تصرف کند که خود در تصرف شعر باشد و این توانمندی در شاعرترین شاعران، همیشگی نیست و منحصر به همان لحظه هایی بود که در تصرف شعر است.

وی با بیان اینکه شعر نظام و آرامش پذیر نخواهد بود، خاطرنشان کرد: سخنان شاعری که شاعر به دنبال آن بوده در شعرهای امروزی و گذشته کاملا مشهود است.

گرمارودی با بیان اینکه حسن حسینی در تصرف شعر بوده و خاستگاه شعری اش در وجود خودش بوده است، تصریح کرد: از این شاعر شش دفتر شعر به چاپ رسیده و به یادگار مانده است.

شاعر معاصر کشور با اشاره به ویژگی های کلی اشعار حسینی یادآور شد: ‌مهندسی استوار شعر، شاعر معاصر بودن، بیان حماسی و درآمیختن آرایه ها از خصوصیات بارز این شاعر معاصر قلمداد می شود.

وی اظهار داشت: ‌حرکت به سوی ایجاز کامل برای دسترسی به ایهام را می توان مثالی برای درآمیختن آرایه های حسینی دانست.

گرمارودی همچنین ضمن تحلیل محتوای آیینی شعر قیصر امین پور خاطرنشان کرد: ‌قیصر به عنصر حماسه بهای بیشتری داده و عنصر عرفان را توجه ویژه ای داشته و محتشم کاشانی را از این حیث پیشی گرفته است.

وی تصریح کرد: قیصر تنها شاعر آیینی بوده که عشق، عرفان و حماسه را در اشعارش به صورت برابر به کار گرفت و مهمترین ویژگی شعر قیصر دوری از عریان گویی مضامین بوده است.

گرمارودی خاطرنشان کرد: تمام دستاوردهای اشعار امین پور، مدیون ایهام هایی بوده که حافظ از آنها بهره برده است.

علی موسوی گرمارودی سال 1320 در قم به دنیا آمد. پدرش از دانشمندان اهل گرمارود الموت قزوین بود.

موسوی گرمارودی مدرک کارشناسی خود را در رشته علوم قضایی و کارشناسی ارشد و دکترای خود را در رشته ادبیات فارسی از دانشگاه تهران اخذ کرده است.