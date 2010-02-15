اصلیترین خطر ماده مخدر " پان " آهک موجود در آن است

سعید صفاتیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این مطلب تاکید کرد: آهک موجود در " پان پراگ " که موجب توهم مصرف کننده نیز می شود اصلی ترین خطر این ماده مخدر است، خود پان عوارض خاصی ندارد و مانند همه داروهای معمولی عوارض طبیعی دارد.

این مقام مسئول در ستاد مبارزه با مواد مخدر افزود: اگر چه پان جزو مخدرهای توهم زا است اما به نسبت دیگر مخدرهای توهم زا مانند شیشه و اکستاسی خیلی قوی نیست.

صفاتیان با اشاره به وجود این ماده مخدر در بازار مصرف کشور گفت: این ماده مدتهاست در بازار مصرف کشور وجود دارد و بیشتر در مرزهای شرقی کشور یافت می شود.

پان پراگ یک نوع ماده مخدر مصنوعی است که قاچاقچیان آن را با عنوان خوشبوکننده دهان و یا با نامهای تجاری مختلف در بازار به فروش می رسانند و مصرف کنندگان اصلی آن جوانان و نوجوانان هستند

پان پراگ یک نوع ماده مخدر مصنوعی است که قاچاقچیان آن را با عنوان خوشبوکننده دهان و یا با نامهای تجاری مختلف در بازار به فروش می رسانند و مصرف کنندگان اصلی آن جوانان و نوجوانان هستند.

محتویات پان پراگ ترکیبی از تنباکو، آهک، خاکستر، ادویه‌های معطر، ساخارین و اسانس‌ها و افزودنی‌های غیر مجاز است، علاوه بر این در این مواد از طعم‌هایی مانند نعناع نیز استفاده می شود، در برخی گزارشها نیز ترکیبات سمی و خطرناکی همچون آرسنیک، کربنات، منیزیم و سرب نیز در این مواد مشاهده شده است.

پان پراگها در اشکالی مانند پودر، آدامس و پاستیل توزیع شده و به صورت مکیدنی و یا جویدنی استفاده می‌شود.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در ادامه گفتگو گفت: این ماده مخدر که نسبت نزدیکی با ماده مخدر "ناس" دارد در افغانستان و پاکستان به مقدار زیاد مصرف می شود، استفاده از این مواد در به ویژه در پاکستان یک عادت رایج طبیعی و فرهنگی است.

برخی از عوارض جسمی روانی ناشی از مصرف این نوع ماده مخدر زردی رنگ دندان‌ها و ایجاد آسیب جدی به سلول‌های مغز است که علت آن نیکوتین موجود در تنباکوی این مواد است، سرطان دهان، حنجره، لثه و ایجاد عارضه در دستگاه تنفسی و قلب و عروق نیز از دیگر عوارض مصرف این مواد است.