میلاد تقوی راهی ژاپن شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، با آغاز مرحله حذفی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران و عضو هیئت ‌رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC)با حضور در فوکوئوکا ضمن همراهی ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها، روز گذشته دیدارهای جداگانه‌ای با رامون سوزارا رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و مسئولان والیبال ورلد داشت.

در این دیدارها، درباره برگزاری رقابت‌های آسیایی در فضایی سالم و بدون هرگونه حاشیه و همچنین ضرورت برگزاری مسابقات بدون تأثیرپذیری از امتیازات میزبانی، بحث و تبادل نظر شد و از نزدیک به نظاره گر مسابقه ایران و چین تاپیه بود.

رئیس فدراسیون والیبال ایران همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای میزبانی از مسابقات معتبر آسیایی در رده بزرگسالان اعلام کرد.