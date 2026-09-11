  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۱۴

میلاد تقوی راهی ژاپن شد

میلاد تقوی راهی ژاپن شد

رئیس فدراسیون والیبال به عنوان عضو هیئت رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا برای همراهی ملی‌پوشان کشورمان و دیدار با مسئولان AVC و FIVB راهی ژاپن شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، با آغاز مرحله حذفی رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان آسیا ۲۰۲۶، سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون والیبال ایران و عضو هیئت ‌رئیسه کنفدراسیون والیبال آسیا (AVC)با حضور در فوکوئوکا ضمن همراهی ملی‌پوشان کشورمان در این رقابت‌ها، روز گذشته دیدارهای جداگانه‌ای با رامون سوزارا رئیس کنفدراسیون والیبال آسیا و مسئولان والیبال ورلد داشت.

در این دیدارها، درباره برگزاری رقابت‌های آسیایی در فضایی سالم و بدون هرگونه حاشیه و همچنین ضرورت برگزاری مسابقات بدون تأثیرپذیری از امتیازات میزبانی، بحث و تبادل نظر شد و از نزدیک به نظاره گر مسابقه ایران و چین تاپیه بود.

رئیس فدراسیون والیبال ایران همچنین آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای میزبانی از مسابقات معتبر آسیایی در رده بزرگسالان اعلام کرد.

کد مطلب 6943765

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها