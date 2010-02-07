ملوان - سپیدرود یادآور شهرآورد رویایی گیلان/ دیدار انتقامی استیل آذین

به گزارش خبرنگار مهر، روز نخست از مرحله یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور عصر دوشنبه با برگزاری هفت دیدار پیگیری می شود که در یکی از مهمترین دیدارهای این روز تیم‌های استیل آذین تهران و سپاهان نوین اصفهان در ورزشگاه اکباتان تهران به مصاف هم می روند.

رویارویی این دو تیم یادآورد تقابل آنها در مرحله پلی‌آف لیگ دسته اول باشگاه‌های کشور در فصل 87 - 86 است، دیداری که به برتری زردپوشان اصفهانی انجامید و صعود استیل آذین به لیگ برتر را برای یک فصل به تاخیر انداخت.

همچنین در ورزشگاه آزادی تیم فوتبال استقلال تهران میزبان حریف ناشناخته‌ای به نام ذرت کاران پارس آباد است. در این مسابقه شاگردان صمد مرفاوی می توانند با یک پیروزی پرگل مقابل حریف گمنام خود شکست در شهرآورد 68 را به فراموشی بسپارند.

در انزلی هم یک دیدار حساس و مهیج برگزار می شود. نبرد تیم‌های ملوان بندرانزلی و سپیدرود رشت یادآور بازی‌های حساس این دو تیم در سالیان نه چندان دور است که جزو نخستین شهرآوردهای استان گیلان بوده است.

از سوی دیگر با توجه به انصراف تیم فوتبال اتکا تهران از حضور در مرحله یک شانزدهم نهایی این مسابقات دیدار این تیم برابر ابومسلم مشهد که قرار بود ساعت 14:30 دوشنبه در ورزشگاه ثامن الائمه مشهد برگزار شود، لغو و شاگردان مظلومی جواز حضور در مرحله یک هشتم نهایی این مسابقات را بدست آوردند.

عصر دوشنبه همچنین تیم‌های سایپا کرج و ذوب آهن اصفهان در چارچوب دیداری از مرحله سوم جام حذفی به مصاف هم می رود. تقابل این دو تیم لیگ برتری می تواند جذابیت دیدارهای عصر فردا را دوچندان کند. ذوب آهن مدافع عنوان قهرمانی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور است.

برنامه دیدارهای مراحل یک سی و دوم و یک شانزدهم نهایی رقابت‌های فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

دوشنبه - 19/11/88

* پیکان قزوین - پتروشیمی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید رجایی قزوین

* استیل آذین تهران - سپاهان نوین اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه اکباتان تهران

* نساجی مازندران - مس کرمان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* ملوان بندرانزلی - سپیدرود رشت، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* فولادنوین اهواز - صبای قم، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی فولاد اهواز

* شاهین پارس جنوبی - مس سرچشمه، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* سایپا کرج - ذوب آهن اصفهان، ساعت 14:30، ورزشگاه انقلاب کرج (مرحله سوم جام حذفی)

* استقلال تهران - ذرت کاران پارس آباد، ساعت 16:45، ورزشگاه آزادی تهران

سه‌شنبه - 20/11/88

* صنعت نفت آبادان - راه آهن شهرری، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی آبادان (مرحله سوم جام حذفی)

* مس رفسنجان - پاس همدان، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدای نوش آباد رفسنجان

* گسترش فولاد تبریز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* ایرانجوان بوشهر - پرسپولیس تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* آلومینیوم هرمزگان - فولادخوزستان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی بندرعباس

* برق شیراز - استقلال اهواز، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی برق شیراز

همچنین به علت برگزاری دیدار روز سه‌‍شنبه هفته جاری تیم‌های فوتبال سپاهان اصفهان و مقاومت سپاسی در چارچوب دیدار معوقه از هفته بیستم رقابت‌های لیگ برتر، مسابقه سپاهان با برنده دیدار پیام خراسان - ماشین سازی تبریز و مقاومت سپاسی با داماش گیلان در چارچوب رقابت‌های جام حذفی در زمان دیگری برگزار خواهد شد.