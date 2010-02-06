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۱۷ بهمن ۱۳۸۸، ۱۰:۵۹

جشنواره سینمایی ویژه هنرمندان خوزستان برگزار می شود

جشنواره سینمایی ویژه هنرمندان خوزستان برگزار می شود

اهواز - خبرگزاری مهر: مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: در صورت تامین اعتبار لازم از سوی استانداری خوزستان، جشنواره ویژه سینمایی هنرمندان خوزستان سال آینده برگزار می شود.

سید لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: خوزستان و مردم آن از  لحاظ معنوی همه جانباز هستند و زخم هشت سال دفاع مقدس را که از لحاظ روحی بر این جامعه وارد شد را با خود به همراه دارند.

وی افزود: خوزستان در همه بخشها از دولت توقعات ویژه ای دارد و نظام و دولت باید در همه بخش ها خوزستان را حمایت کنندو نگاه ویژه ای به آن داشته باشند.

سپهر ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوزستان و شهرهایی که در جنگ صدمات بیشتری دیدند توجه ویژه ای دارد و هر حرکت جدی که در کشور صورت گیرد از جمله جشنواره ویژه تئاتر و جشنواره بین المللی فیلم فجر نمونه آن در خوزستان برگزار می شود که این حرکت برای ترمیم لطمات و زخمهای روحی و روانی مردم خوزستان از دوران جنگ است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در خوزستان اظهار داشت: این جشنواره باید فنی تر و تخصصی تر برگزار می شد و فیلم های موجود در جشنواره تا نتوانست میان خانواده ها و سینما ارتباط برقرار کند، در حالیکه جشنواره فیلم فجر می تواند ارتباط قوی میان هنرمندان، سینماگران و خانواده ها ایجاد کند.

سپهر با بیان اینکه این جشنواره تا کنون ضعیف بوده افزود: ارزیابی من از این جشنواره این است که تا کنون ضعیف بوده و جذبه ای نداشته است. امیدوارم در روزهای آتی شاهد فیلمهای کیفی تر و حضور پر رنگتر مردم باشیم.

وی بیان کرد: این جشنواره با حضور استاندار خوزستان، پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاع رسانی گسترده شروع خوبی داشت اما با توجه به عدم جذبه فیلمهای اکران شده نتوانست توقع ما را برآورده کند و امیدواریم با توجه به فیلم های کیفی تری که در راه داریم بتوانیم توانمندی جشنواره را درخور یک حرکت بین المللی ایجاد کنیم.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به قول تامین اعتبار استاندار خوزستان برای برگزاری جشنواره سینمایی ویژه هنرمندان بومی خوزستان گفت: ما در ابتدا باید هنرمندان بومی خوزستان اعم از بازیگر، کارگردان و عوامل هنری را شناسایی و پس از تماس با آنها و پیگیری مکاتبه با معاونت هنری سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این حرکت بزرگ را در استان خوزستان برگزار کنیم.

سپهر افزود: اگر استاندار خوزستان دستور تامین اعتبار لازم برای برگزاری این جشنواره را بدهند ما در شش ماهه اول سال آینده مراحل مقدماتی آن را انجام می دهیم و در پاییز یا زمستان سال آینده شاهد برگزاری این جشنواره خواهیم بود.

کد مطلب 1030341

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