جشنواره سینمایی ویژه هنرمندان خوزستان برگزار می شود

سید لطف الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: خوزستان و مردم آن از لحاظ معنوی همه جانباز هستند و زخم هشت سال دفاع مقدس را که از لحاظ روحی بر این جامعه وارد شد را با خود به همراه دارند.

وی افزود: خوزستان در همه بخشها از دولت توقعات ویژه ای دارد و نظام و دولت باید در همه بخش ها خوزستان را حمایت کنندو نگاه ویژه ای به آن داشته باشند.

سپهر ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خوزستان و شهرهایی که در جنگ صدمات بیشتری دیدند توجه ویژه ای دارد و هر حرکت جدی که در کشور صورت گیرد از جمله جشنواره ویژه تئاتر و جشنواره بین المللی فیلم فجر نمونه آن در خوزستان برگزار می شود که این حرکت برای ترمیم لطمات و زخمهای روحی و روانی مردم خوزستان از دوران جنگ است.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به بیست و هشتمین جشنواره بین المللی فیلم فجر در خوزستان اظهار داشت: این جشنواره باید فنی تر و تخصصی تر برگزار می شد و فیلم های موجود در جشنواره تا نتوانست میان خانواده ها و سینما ارتباط برقرار کند، در حالیکه جشنواره فیلم فجر می تواند ارتباط قوی میان هنرمندان، سینماگران و خانواده ها ایجاد کند.

سپهر با بیان اینکه این جشنواره تا کنون ضعیف بوده افزود: ارزیابی من از این جشنواره این است که تا کنون ضعیف بوده و جذبه ای نداشته است. امیدوارم در روزهای آتی شاهد فیلمهای کیفی تر و حضور پر رنگتر مردم باشیم.

وی بیان کرد: این جشنواره با حضور استاندار خوزستان، پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و اطلاع رسانی گسترده شروع خوبی داشت اما با توجه به عدم جذبه فیلمهای اکران شده نتوانست توقع ما را برآورده کند و امیدواریم با توجه به فیلم های کیفی تری که در راه داریم بتوانیم توانمندی جشنواره را درخور یک حرکت بین المللی ایجاد کنیم.

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان با اشاره به قول تامین اعتبار استاندار خوزستان برای برگزاری جشنواره سینمایی ویژه هنرمندان بومی خوزستان گفت: ما در ابتدا باید هنرمندان بومی خوزستان اعم از بازیگر، کارگردان و عوامل هنری را شناسایی و پس از تماس با آنها و پیگیری مکاتبه با معاونت هنری سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی این حرکت بزرگ را در استان خوزستان برگزار کنیم.

سپهر افزود: اگر استاندار خوزستان دستور تامین اعتبار لازم برای برگزاری این جشنواره را بدهند ما در شش ماهه اول سال آینده مراحل مقدماتی آن را انجام می دهیم و در پاییز یا زمستان سال آینده شاهد برگزاری این جشنواره خواهیم بود.