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۱۹ بهمن ۱۳۸۸، ۹:۲۵

طرح گردشگری مختومقلی اجرا شد

طرح گردشگری مختومقلی اجرا شد

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار مراوه تپه از اجرای فاز اول طرح گردشگری مختومقلی فراغی خبر داد.

علی اکبر کیپور در این زمینه به خبرنگار مهر در گرگان گفت: اجرای این طرح از سال قبل آغاز شد و مرحله اول ساماندهی آرامگاه این عارف ترکمن اجرا شد.

وی اظهار داشت: برای اجرای این طرح در سال گذشته پنج میلیارد ریال هزینه شد و فاز دوم آن نیز پس از دهه فجر امسال اجرا می شود.

وی خاطرنشان کرد: بازسازی مقبره مختومقلی شامل احداث اماکن رفاهی نظیر محلهای استراحت بازدیدکنندگان و آماده شدن طرح گردشگری منطقه است.

مختومقلی در شمال ایران در روستای "حاجی قوشان" گنبد کاووس چشم به جهان گشوده و دیوانی از وی برجای مانده که به اکثر زبانهای مهم دنیا از جمله انگلیسی، روسی و دیگر زبانها ترجمه شده اما ترجمه فارسی از این دیوان کم و انگشت شمار است.

شعر مختومقلی آئینه تمام نمای زمانه و مردم خویش است و هیچگاه نام را فدای نان نکرده و دیوان او علاوه برآنکه بازتاب آمال و اندیشه های اوست، بیانگر وضع اجتماعی و تاریخی قوم ترکمن بوده که اشعارش سرشار از مضامین گوناگون اجتماعی، سیاسی، عرفانی، اخلاقی، عشقی و قومی است.

مختومقلی، شاخص رفتار صحرایی و زبان صحراییان است، بی اعتباری جهان گذران و عشق، دو نوای اصیل و دلنشین شعرش است و فراغی آرزومند است که هیچ فردی گرفتار فقر و مسکنت نشود.

مختومقلی فراغی عارف نامی ترکمن در سن 57 سالگی نیز در مراوه تپه بدورد حیات گفت.

کد مطلب 1031844

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