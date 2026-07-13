سنتکام و ترامپ از موج جدید تجاوز آمریکا به ایران خبر دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) اعلام کرد که به دستور دونالد ترامپ، حملات علیه ایران برای سومین شب پیاپی آغاز شده است.

سنتکام در بیانیه‌ای مدعی شد: حملات علیه ایران همچنان خسارات سنگینی به نیروهای این کشور وارد خواهد کرد و توانایی آن برای حمله به کشتیرانی در تنگه هرمز را تضعیف می‌کند.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقامات و نیروهای مسلح ایران نسبت به هرگونه ماجراجویی آمریکا هشدار داده بودند.

ادعای مقام آمریکایی: در حال حمله به مراکز نظامی ایران هستیم



یک مقام آمریکایی در گفت وگو با شبکه سی‌ان‌ان این کشور مدعی شد: ما در حال حمله به اهداف نظامی ایران از جمله سامانه‌های شناسایی، توانایی‌های موشکی و پهپادها هستیم.

واکنش ترامپ به تجاوز مجدد آمریکا به ایران



دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به تجاوز مجدد کشورش به ایران مدعی شد: درحال حمله به توانمندی های ایران هستیم که مرتبط با تنگه هرمز است.

وی مدعی شد: توانمندی هجومی ایران را از بین بردیم، تنگه هرمز در کنترل ماست و محاصره ایران را نیز برگرداندیم.



رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر ادعاهای ساعات پیش خود را تکرار کرد و مدعی شد: امشب با شدت به ایران حمله خواهیم کرد.

ترامپ افزود: بیش از چهارماه از جنگ آمریکا با ایران نمی گذرد و توانایی‌های ایران برای مقابله با آمریکا کافی نیست.



وی به آمارهای ساختگی خود ادامه داد و مدعی شد: حدود ۹۸ درصد از توانمندی موشکی ایران را نابود کردیم.

این ادعای ترامپ درحالی مطرح می شود که حملات موشکی ایران با قدرت به پایگاه های نظامیان آمریکایی در منطقه همچنان ادامه دارد.

رئیس‌جمهور آمریکا اعلام کرد تنگه هرمز باز است و باز خواهد ماند.

وی با تکرار ادعاهایش افزود: اگر به ایران حمله نمی‌کردیم، آنها به سلاح هسته‌ای دست می‌یافتند.

ترامپ همچنین ادعا کرد: محاصره دریایی ایران از حملات نظامی مؤثرتر بوده اما به نظرم آنچه نتیجه واقعی مطلوب را رقم می زند، ترکیب این دو اقدام است.

این درحالی است که تحلیلگران به ناکارآمدی هر دو روش دولت آمریکا برای دیکته خواسته هایش به ایران اعتراف کرده اند.

ترامپ بدون اشاره به نقض متعدد آتش بس و پیش از آن خروجش از برجام که یک توافق بین المللی بود، مدعی شد: ایرانی‌ها توافقی امضا کردند و سپس آن را نقض کردند.

رئیس جمهوری آمریکا در ادامه ادعاهایش افزود: دست به یک حمله بزرگ خواهیم زد و به آنها ضربه ای سخت و کوبنده می زنیم.

وی درحالی که مدعی شده بود که ایران توافق را نقض کرده، در سخنانی متناقض مدعی شد: به نظرم رسیدن به توافق با ایران ممکن است.

ترامپ به آمارسازی های جعلی اش در خصوص حمله به ایران ادامه داد و ادعا کرد: ۹۲ درصد از توان ساخت پهپاد و بین ۸۰ تا ۹۰ درصد توان ساخت موشک ایران را از بین بردیم.

این درحالی است که دقایقی پیش وی مدعی نابودی ۹۸ درصد از توانمندی موشکی ایران شده بود.