داور آمریکایی قاضی دیدار انگلیس و آرژانتین شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال انگلیس و آرژانتین در مرحله نیمه نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ شامگاه چهارشنبه ۲۴ تیر و از ساعت ۲۲:۳۰ رو در روی هم قرار می گیرند.

فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) اسامی تیم داوری دیدار تیم‌های ملی انگلیس و آرژانتین در مرحله نیمه‌نهایی جام جهانی ۲۰۲۶ را اعلام کرد.

بر این اساس، اسماعیل الفتح (آمریکا) به عنوان داور این دیدار انتخاب شده است. کوری پارکر (آمریکا) و کایل اتکینز (آمریکا) نیز به عنوان کمک‌داوران اول و دوم، وی را در قضاوت این مسابقه همراهی خواهند کرد.

همچنین مائوریتزیو ماریانی (ایتالیا) به عنوان داور چهارم و دانیله بیندونی (ایتالیا) به عنوان کمک‌داور ذخیره برای این مسابقه منصوب شده‌اند.