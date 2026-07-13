به گزارش خبرنگار مهر، ساعت سه و ۱۰ دقیقه بامداد سهشنبه و کمی بعد از آن، چندین صدای انفجار در بوشهر شنیده شد.
محل دقیق و جزئیات این انفجارها مشخص نیست.
هنوز اظهارنظر و اطلاع رسانی رسمی توسط منابع معتبر در این باره انجام نشده است.
بوشهر - بامداد سهشنبه، چندین صدای انفجار در شهر بوشهر شنیده شد اما منابع رسمی هنوز در این باره اعلام نظر نکردهاند.
به گزارش خبرنگار مهر، ساعت سه و ۱۰ دقیقه بامداد سهشنبه و کمی بعد از آن، چندین صدای انفجار در بوشهر شنیده شد.
محل دقیق و جزئیات این انفجارها مشخص نیست.
هنوز اظهارنظر و اطلاع رسانی رسمی توسط منابع معتبر در این باره انجام نشده است.
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