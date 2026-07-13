بازگشت ترامپ به تنظیمات کارخانه با ادعاهای تکراری و جنگجویانه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از نامه‌ای که به آن دست یافته گزارش داد، دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا به‌طور رسمی کنگره را از آغاز دوباره درگیری‌ها با ایران مطلع کرده است.

این روزنامه همچنین گزارش داد که رئیس‌جمهور آمریکا به کنگره اطلاع داده نیروهای آمریکایی در تاریخ ۷ ژوئیه (۱۶ تیرماه) اقدام به انجام عملیات آنچه «حملات دفاعی» در داخل ایران خوانده شده، کرده‌اند.

تارنمای پولیتیکو نیز گزارش داد ترامپ در نامه‌ای که ۱۰ ژوئیه برابر با ۲۰ تیر به کنگره ارسال کرد، مدعی شد که حملات ۷ ژوئیه (۱۳ تیرماه) به ایران اقدامی نظامی در راستای مسئولیت‌های رئیس‌جمهوری اش بوده است.

شبکه سی‌بی‌اس نیوز آمریکا نیز نوشت که ترامپ در پیامش به کنگره گفته است: نیروهای ما در آماده‌باش کامل هستند تا هر زمان که ضرورت ایجاب کند، اقدامات بیشتری [برای جنگ با ایران] انجام دهند.

این شبکه به نقل از نامه ترامپ نوشت: نیروهای زمینی در حملات به ایران مشارکت نخواهند داشت.

سی بی اس نیوز افزود که ترامپ به کنگره اعلام کرده که حملات به ایران محدود و برنامه ریزی شده خواهد بود.

این شبکه مدعی شد: حملات به ایران با روشی انجام خواهد گرفت که از وارد آوردن تلفات به غیر نظامیان جلوگیری کند.

در همین راستا ترامپ در اظهاراتی بار دیگر در راستای دستاوردسازی برای کشورش مدعی شد که آمریکا قدرتمندترین ارتش جهان را در اختیار دارد و این موضوع را در خصوص ایران می بینید.

وی همچنین مدعی شد که ایران طی ۴۷ سال گذشته اراده خود را بر دیگران تحمیل می‌کرده، اما در برابر آمریکا قادر به انجام چنین کاری نیست.

رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه، طی اظهاراتی بی‌اساس ادعا کرد که این واشنگتن است که اراده خود را بر ایران تحمیل می‌کند، نه برعکس.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا در اظهاراتی تهدیدآمیز بار دیگر مدعی شد که ایالات متحده امشب و فردا مواضعی در ایران را با قدرت هدف حملات خود قرار خواهد داد.

رئیس‌جمهور آمریکا بدون اشاره به بدعهدی واشنگتن در تعهداتش با ایران ادعا کرد که یادداشت تفاهم به دست آمده با ایران تنها یک «آزمایش» بوده و تهران به مفاد و تعهدات آن پایبند نبوده است.

ترامپ در بخش دیگری از اظهارات خود به مناسبات میان واشنگتن و تل‌آویو پرداخت و با اعتراف به وجود اختلاف با نخست وزیر رژیم صهیونیستی با طرح این ادعا که «رابطه ام با بنیامین نتانیاهو بسیار خوب است»، اذعان کرد که « گاهی اوقات البته با او اختلاف‌نظر دارم و این موضوع را به خودش هم می‌گویم.

رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر به تأسیسات هسته ای ایران اشاره کرد کرد و مدعی شد: تأسیسات هسته ای ایران در دل کوه ها را نابود خواهیم کرد.

ترامپ در اظهاراتی پوچ و بدون اشاره به این که بسیاری از تردید تحلیلگران به تعادل روانی اش مدعی شد: فکر می‌کنم حکومت ایران تعادل کاملی ندارد.

رئیس جمهوری آمریکا به ادعاهای تاریخ مصرف گذشته اش بار دیگر اشاره کرد و ادعا کرد: ما حکومت اول ایران را سرنگون کردیم، سپس حکومت دوم را سرنگون کردیم و بعدا نیز حدود ۲۵ درصد از حکومت کنونی [سوم] از این حکومت را نیز از بین بردیم و طرز فکر آنها متفاوت است.

ترامپ مدعی شد: دیروز با ایران توافقی صددرصدی داشتیم، اما ناگهان تماسی تلفنی دریافت کردند و همگی از اتاق خارج شدند.

وی در ادامه ادعاهای خود افزود: اگر ایرانی‌ها به سلاح هسته‌ای دست پیدا کنند، ظرف یک روز از آن استفاده خواهند کرد.

ترامپ در اظهاراتی مدعی شد که سایت « کلنگ گزلا (یا کوه کلنگ) در جنوب نطنز» در ایران می‌تواند هدف یک حمله «بزرگ و قدرتمند» قرار گیرد.

وی در ادامه ادعاهای روزها و هفته های گذشته اش گفت: ایران نه نیروی هوایی دارد، نه نیروی دریایی و نه هیچ چیز دیگری؛ همه کاری که انجام می‌دهند حرف‌های بیهوده است و رسانه‌های جعلی دارند.

ترامپ با اذعان به این که «ایران سلاح هسته‌ای ندارد»، در عین حال مدعی شد: ما از طریق نیروهای فضایی و دیگر ابزارها، همه چیز را زیر نظر داریم.

وی گفت: ما سایت کلنگ گزلا در ایران را از نزدیک رصد می‌کنیم و هیچ فعالیتی در آنجا نمی‌بینیم. وضعیت هسته‌ای ایرانی ها خوب نیست و هر بار می شنویم که چیزی نابود شده است.

ترامپ با آمارسازی جعلی مدعی شد: تورم در ایران از ۵ درصد به ۳۰۱ درصد جهش کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا بدون اشاره به عدم تعادل روانی اش مدعی شد: ایرانی ها فقط حرف میزنند و احساس می کنم که دیوانه هستند.

وی در ادامه بدون اشاره به عواقب تجاوز مجدد به ایران مدعی شد: عملیات نظامی علیه ایران شاید ۲ تا سه هفته به طول بینجامد.

اظهارات ترامپ در شرایطی مطرح می‌شود که مقام‌های ایرانی بارها تأکید کرده‌اند سیاست‌های دفاعی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران مستقل از فشارهای خارجی دنبال می‌شود و تهران هرگونه ادعای تحمیل اراده از سوی آمریکا را رد کرده است.

از سوی دیگر، فرماندهی مرکزی آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) مدعی شد که به دستور ترامپ، محاصره بنادر ایران از فردا آغاز خواهد شد.

سنتکام مدعی شد نیروهای آمریکایی بنادر و مناطق ساحلی ایران را تحت محاصره قرار خواهند داد.

این نهاد نظامی همچنین مدعی شد که به حمایت از تردد کشتی‌ها در آب‌های منطقه‌ای ادامه می‌دهد، مشروط بر آنکه این کشتی‌ها آنچه «نقض محاصره» ایران خوانده شده را انجام ندهند.