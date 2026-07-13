به گزارش خبرنگار مهر، علی تاجرنیا با حضور در مراسم ترحیم والده حسین فرکی پیشکسوت فوتبال ایران اظهار داشت: ابتدا به فرکی تسلیت عرض میکنم. استقبال باشکوهی که از مراسم ترحیم انجام شد نشان داد این مربی ارزشمند تا چه اندازه در جامعه ورزش و فوتبال مورد احترام است. آشنایی من با او به جام ملتهای آسیا در پکن برمیگردد؛ زمانی که همراه تیم ملی به عنوان مربی حضور داشتند. فرکی چه از نظر فنی و چه از نظر اخلاقی از چهرههای خاص و کمنظیر فوتبال ایران هستند و حضور امروز اهالی ورزش در این مراسم نیز نشان داد مردم قدرشناس شخصیتهای اخلاقمدار فوتبال هستند. وظیفه خودم میدانستم به عنوان عضوی کوچک از خانواده فوتبال در این مراسم حاضر شوم و به او تسلیت بگویم.
وی سپس درباره شرایط استقلال در نقلوانتقالات اظهار داشت: شاید اخبار فعالیتهای استقلال کمتر رسانهای شده باشد، اما این به معنای بیتحرکی باشگاه نیست. سال گذشته هم در همین مقطع که درگیر جام حذفی بودیم، بسیاری از تیمها بازیکن جذب کرده بودند و عدهای میگفتند چرا استقلال ساکت است، اما در نهایت دیدید چه اتفاقاتی رخ داد.
سرپرست مدیرعاملی استقلال درباره بسته بودن پنجره نقلوانتقالات این باشگاه گفت: امیدواریم هرچه زودتر پنجره نقلوانتقالات استقلال باز شود. این مشکل مربوط به پروندههایی است که در دورههای مدیریتی گذشته ایجاد شده و در دوره مدیریت فعلی نقشی در شکلگیری آنها نداشتهایم، اما خودمان را موظف میدانیم این موضوع را حل کنیم. با وجود اینکه تاکنون دو بار درخواست دستور موقت ما رد شده، باز هم پیگیریها ادامه دارد و اطمینانهای خوبی به ما داده شده است. البته در نهایت این قاضی پرونده است که باید رأی نهایی را صادر کند و تا پیش از اعلام رأی نمیتوانیم زمان دقیقی اعلام کنیم. طبق پیگیریهایی که انجام شده، امیدواریم حداکثر ظرف یک هفته آینده وضعیت این پرونده مشخص شود.
وی ادامه داد: حتی اگر پنجره باز نشود نیز برنامههای باشگاه متوقف نخواهد شد، چرا که پس از باز شدن پنجره امکان جذب سه بازیکن جدید را خواهیم داشت. در این مدت نیز بازیکنان جدیدی جذب کردهایم و مذاکرات برای تمدید قرارداد نفرات مؤثر فصل گذشته که عملکرد خوبی داشتند ادامه دارد. استقلال قرار نیست دچار تغییرات گسترده شود و با چند تغییر محدود، بهویژه در خطوط هجومی و دفاعی، تیم را تکمیل خواهیم کرد.
تاجرنیا با اشاره به سیاست نقلوانتقالاتی باشگاه تصریح کرد: کمیته فنی و سرمربی در هماهنگی کامل با یکدیگر هستند و مطمئن باشید تیم خوبی بسته خواهد شد. نگاه ما این است که استقلال بیش از هر چیز یک «تیم» باشد؛ تیمی که از حاشیه دور باشد، بازیکنانش کنار هم کار کنند، دوندگی بالایی داشته باشند و در کنار آن نگاه ویژهای هم به جوانگرایی داریم تا تیم برای سالهای آینده با کمترین تغییرات به کار خود ادامه دهد.
وی درباره برنامه باشگاه در صورت باز نشدن پنجره نقلوانتقالات گفت: اگر پنجره باز نشود، قرارداد بازیکنان فعلی که مورد تأیید کادر فنی هستند تمدید خواهد شد. تعداد خریدهای ما در هر صورت زیاد نیست، زیرا سال گذشته خریدهای خوبی انجام دادیم. اگر هم بازیکنی جذب شود و امکان ثبت قراردادش نباشد، میتواند به صورت قرضی در تیم دیگری بازی کند تا پس از باز شدن پنجره به استقلال بازگردد.
رئیس هیئتمدیره استقلال درباره احتمال شکایت از مدیران قبلی به دلیل بسته شدن پنجره گفت: من هیچوقت عادت نداشتهام تقصیرها را گردن مدیران قبلی بیندازم. شاید در دورههای مختلف قصورهایی وجود داشته، اما ترجیح میدهم به جای پرداختن به گذشته، مشکلات را حل کنیم. همیشه اعتقادم این بوده که به جای لعنت فرستادن بر تاریکی، شمعی روشن کنیم. وظیفه ما حل مسائل باشگاه است و درباره قصورهای گذشته بعداً میتوان تصمیم گرفت.
تاجرنیا در ادامه درباره وضعیت رامین رضاییان اظهار داشت: رامین بازیکن ارزشمند و باکیفیتی است. سال گذشته اگر همکاری و تعامل وجود نداشت، شاید امروز در این جایگاه قرار نمیگرفت. زمانی که کنار گذاشته شد حتی اصرار داشتند به تیم دیگری هم نرود، اما با مذاکراتی که انجام دادیم او را به صورت قرضی راهی فولاد کردیم و خوشبختانه عملکرد بسیار خوبی داشت. اکنون هم باشگاه علاقهمند به ادامه همکاری با اوست و خود رامین نیز تمایل دارد این همکاری ادامه پیدا کند.
وی افزود: جلساتی با رضاییان برگزار کردهایم و هر دو طرف برای ادامه همکاری تمایل دارند. قرارداد فعلی او ادامه دارد و بندی برای فسخ قرارداد نیز به صورت دوطرفه وجود دارد که رقم آن هم عدد بالایی نیست. مهم این است که هر تصمیمی در راستای منافع باشگاه و با رعایت صرفه اقتصادی گرفته شود.
سرپرست مدیرعاملی استقلال درباره سیاستهای فنی تیم گفت: هر سرمربی بر اساس تفکرات خودش تیم را میبندد. یکی از نکات مثبتی که در تفکرات سرمربی میبینم، تأکید بر تیم بودن است. نباید فقط به دنبال ستارهها باشیم، بلکه باید تیمی منسجم داشته باشیم. خوشحالم که پنج بازیکن از تیمهای امید و جوانان به تمرینات اضافه شدهاند؛ موضوعی که سالها مطالبه هواداران بود.
وی درباره وضعیت برخی بازیکنان نیز گفت: قرارداد برخی نفرات مانند عارف غلامی و ابوالفضل به پایان رسیده و درباره سهرابیان فعلاً موضوعی مطرح نیست. درباره بازیکنان خارجی نیز بر اساس کیفیت فنی، شرایط کشور و تعاملات موجود تصمیمگیری خواهد شد. این موضوع به معنای قرار گرفتن آنها در لیست مازاد نیست. در سالهای گذشته بازیکنانی با قراردادهای سنگین جذب شدند اما بازدهی لازم را نداشتند و طبیعی است که باشگاه در این زمینه با دقت بیشتری عمل کند.
تاجرنیا درباره پرونده قهرمانی لیگ برتر نیز گفت: ما کار خودمان را انجام دادهایم و از این به بعد تصمیمگیری بر عهده سازمان لیگ و فدراسیون فوتبال است. معتقدم دلایل استقلال برای تعیین تکلیف قهرمان لیگ بسیار محکمتر از برگزاری یک تورنمنت سهجانبه است. مستندات فراوانی از لیگهای مختلف دنیا تهیه کردهایم و آنها را در اختیار فدراسیون قرار خواهیم داد. امیدوارم فدراسیون نیز بر اساس وظایف قانونی خود عمل کند.
وی افزود: هواداران استقلال پس از جنگ در همه شرایط با فدراسیون همکاری کردند؛ از تعطیلی مسابقات گرفته تا تعویق تمرینات و سایر تصمیمات. حالا انتظار داریم این تعامل با رعایت حقوق باشگاه همراه باشد. به اعتقاد من هم قهرمان لیگ و هم قهرمان جام حذفی باید مشخص شوند و این اتفاق میتواند به عنوان یک نقطه قوت در کارنامه فوتبال ایران ثبت شود.
تاجرنیا درباره شرایط تمرینات استقلال نیز گفت: ممکن است برخی بازیکنان به دلیل مسائل شخصی یا شرایط کشور با مشکلاتی مواجه شوند، اما تیم در شرایط خوبی قرار دارد، تمرینات با نشاط دنبال میشود و مطمئن باشید بازیکنان خوبی نیز به جمع تیم اضافه خواهند شد. اعتقاد دارم استقلال امسال با روحیه و انگیزه بهتری وارد مسابقات خواهد شد.
وی در پایان درباره میزبانی استقلال در لیگ نخبگان آسیا اظهار کرد: با توجه به شرایط فعلی کشور، پروازها برقرار است و امکانات لازم نیز وجود دارد، بنابراین درخواست کردهایم از حق میزبانی استقلال در ایران دفاع شود. انتظار داریم فدراسیون فوتبال نیز از این حق باشگاه حمایت کند. در عین حال با چهار کشور منطقه نیز مکاتباتی انجام دادهایم تا اگر ناچار به برگزاری مسابقات خارج از ایران شدیم، بهترین محل ممکن را برای میزبانی انتخاب کنیم.
تاجرنیا همچنین با اشاره به محدودیت سهمیه بازیکنان خارجی گفت: این محدودیت برای تیمهایی که در لیگ نخبگان آسیا حضور دارند منطقی نیست. باشگاههای آسیایی با بودجههای بسیار بیشتری فعالیت میکنند و اگر قرار است تیمهای ایرانی در این رقابتها موفق باشند، فدراسیون باید برای نمایندگان ایران امتیازات ویژهای از جمله افزایش سهمیه بازیکنان خارجی در نظر بگیرد.
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