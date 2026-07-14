به گزارش خبرگزاری مهر، معاونت دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که پرداخت وام‌های دانشجویی به دلیل تداوم مشکلات بانکی با تأخیر مواجه شده است.

در این اطلاعیه آمده است:

«بدینوسیله به اطلاع دانشجویان عزیز می‌رساند؛ طی استعلام از صندوق رفاه دانشجویان در خصوص واریز دیرهنگام وام‌های دانشجویی، متاسفانه هنوز مشکل بانک‌ها در واریز وام‌های دانشجویی مرتفع نشده است.

لیست‌های وام به امور مالی ارسال و آماده پرداخت است.

از آنجایی که اکثر شماره شباهای دانشجویان مربوط به ۳ بانک تجارت، ملی و صادرات می باشد و هنوز این بانک‌ها مشکل دارند، احتمال برگشت وام زیادی وجود دارد که هم برای دانشجو و هم برای کارشناسان اداره رفاه مشکل ایجاد می کند.

از این جهت امورمالی فعلاً منتظر پایداری این بانک ها به طور کامل است. هر زمان مشکل بانک ها مرتفع شد، پس از هماهنگی با بانک، بلافاصله وام ها واریز می شود.

پیشاپیش از صبر و بردباری دانشجویان عزیز کمال تشکر را داریم.»