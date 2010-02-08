به گزارش مهر از امپایر آنلاین پیرس برازنن بازیگر نام آشنای هالیوود و ایفاگر نقش اصلی فیلم " ماجرای تامس کراون" تهیه‌کنندگی قسمت دوم آن را بر عهده دارد.



برازنن با اشاره به اینکه فیلمنامه این پروژه تاکنون چهار بار بازنویسی شده ،نسخه نهایی را دستمایه‌ای مناسب برای آغاز فیلمبرداری دانست.او حال و هوای این فیلمنامه را بیش از قسمت اول ، به فیلم " توپکاپی"ساخته سال 1964 ژول داسن نزدیک دانست و پل ورهوون را به عنوان کارگردان احتمالی پروژه معرفی کرد.



نخستین قسمت فیلم "ماجرای تامس کراون"که در سال 1999 ساخته شد،خود بازسازی فیلمی به همین نام بود که نورمن جویسن در سال 1968 آن را با نقش آفرینی استیو مک کوئین و فی داناوی کارگردانی کرده بود.



قسمت دوم " ماجرای تامس کراون" قرار است تا پایان سال 2010 فیلمبرداری شود.



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