  1. هنر
  2. سایر
۲۰ بهمن ۱۳۸۸، ۱۱:۴۵

مجلات همشهری از دریچه وب به رقابت گذاشته می‌شود

مجلات همشهری از دریچه وب به رقابت گذاشته می‌شود

"مجلات همشهری از دریچه وب" عنوان جشنواره‌ای رقابتی است که برای وب‌لاگ‌نویسان برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان تا پایان بهمن فرصت دارند در این رقابت شرکت کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه مجلات همشهری با هدف دریافت دیدگاههای مخاطبان به ویژه کاربران اینترنت و وبلاگستان فارسی،  این جشنواره وبلاگ نویسی‌ را برگزار کرده است.

این جشنواره رقابتی از مطالبی که درباره گروه مجلات همشهری و یا یکی از نشریات آن نوشته می‌شود تشکیل شده است. این مطالب می‌تواند شامل نقد، نظر، پیشنهاد، توصیف، ویژگی‌های ممتاز، کمبودها، مطالب برتر و یا هر مطلب مرتبط دیگری باشد.

برای شرکت در این جشنواره لازم است شرکت کنندگان دست‌کم یک مطلب مرتبط با نشریات گروه مجلات همشهری نوشته و آن را در فضای مجازی منتشر کرده باشند. 

 وجود حداقل یک لینک در پست مربوطه به یکی از صفحات سایت گروه مجلات همشهری و کلیک روی آن برای ثبت وبلاگ ضروری است. همچنین شرکت‌کنندگان لازم است یک پیامک حاوی آدرس وبلاگ خود به شماره ۳۰۰۰۹۹۹ و یا ارسال یک ایمیل حاوی آدرس وبلاگ به آدرس festival@hamshahrimags.com بفرستند.

مهلت شرکت در جشنواره تا پایان بهمن ماه خواهد بود. جشن اختتامیه این جشنواره در هفته وحدت ( 8 تا 14 اسفند ماه) با حضور شرکت‌کنندگان جشنواره و همراه با اعطای جوایز خواهد بود.

این جشنواره با حمایت سایت پرشین بلاگ توسط گروه مجلات همشهری برگزار می‌شود.

کد مطلب 1032410

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها