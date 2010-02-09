به گزارش خبرنگار مهر، گروه مجلات همشهری با هدف دریافت دیدگاههای مخاطبان به ویژه کاربران اینترنت و وبلاگستان فارسی، این جشنواره وبلاگ نویسی‌ را برگزار کرده است.

این جشنواره رقابتی از مطالبی که درباره گروه مجلات همشهری و یا یکی از نشریات آن نوشته می‌شود تشکیل شده است. این مطالب می‌تواند شامل نقد، نظر، پیشنهاد، توصیف، ویژگی‌های ممتاز، کمبودها، مطالب برتر و یا هر مطلب مرتبط دیگری باشد.

برای شرکت در این جشنواره لازم است شرکت کنندگان دست‌کم یک مطلب مرتبط با نشریات گروه مجلات همشهری نوشته و آن را در فضای مجازی منتشر کرده باشند.

وجود حداقل یک لینک در پست مربوطه به یکی از صفحات سایت گروه مجلات همشهری و کلیک روی آن برای ثبت وبلاگ ضروری است. همچنین شرکت‌کنندگان لازم است یک پیامک حاوی آدرس وبلاگ خود به شماره ۳۰۰۰۹۹۹ و یا ارسال یک ایمیل حاوی آدرس وبلاگ به آدرس festival@hamshahrimags.com بفرستند.

مهلت شرکت در جشنواره تا پایان بهمن ماه خواهد بود. جشن اختتامیه این جشنواره در هفته وحدت ( 8 تا 14 اسفند ماه) با حضور شرکت‌کنندگان جشنواره و همراه با اعطای جوایز خواهد بود.

این جشنواره با حمایت سایت پرشین بلاگ توسط گروه مجلات همشهری برگزار می‌شود.