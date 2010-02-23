  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۴ اسفند ۱۳۸۸، ۹:۲۶

رئیس جمهور دقایقی پیش وارد خراسان جنوبی شد

رئیس جمهور دقایقی پیش وارد خراسان جنوبی شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس جمهور دقایقی پیش به همراه هیئت دولت وارد فرودگاه بیرجند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به همراه اعضای هیئت دولت دقایقی پیش وارد فرودگاه بیرجند شد.

رئیس جمهور در فرودگاه مورد استقبال امام جمعه، استاندار خراسان جنوبی، مدیران استان و چند تن از نمایندگان مجلس قرار گرفت.

محمودی احمدی نژاد قرار است تا ساعاتی دیگر در استادیوم آزادی بیرجند در جمع مردم استان خراسان جنوبی حضور یافته وبه سخنرانی بپردازد.

تشکیل کارگروه فرهنگی به ریاست احمدی نژاد، برگزاری جلسه هیئت دولت، دیدار با ایثارگران و منتخبین و دیدار با مدیران از جمله برنامه های امروز سفر رئیس جمهور به این استان است.

کد مطلب 1039393

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها