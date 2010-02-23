رئیس جمهور دقایقی پیش وارد خراسان جنوبی شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمود احمدی نژاد رئیس جمهور به همراه اعضای هیئت دولت دقایقی پیش وارد فرودگاه بیرجند شد.

رئیس جمهور در فرودگاه مورد استقبال امام جمعه، استاندار خراسان جنوبی، مدیران استان و چند تن از نمایندگان مجلس قرار گرفت.

محمودی احمدی نژاد قرار است تا ساعاتی دیگر در استادیوم آزادی بیرجند در جمع مردم استان خراسان جنوبی حضور یافته وبه سخنرانی بپردازد.

تشکیل کارگروه فرهنگی به ریاست احمدی نژاد، برگزاری جلسه هیئت دولت، دیدار با ایثارگران و منتخبین و دیدار با مدیران از جمله برنامه های امروز سفر رئیس جمهور به این استان است.