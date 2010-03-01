138 هزار تن کودشیمیایی در گلستان تامین شد

بهرام پیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: این کودها شامل 96 هزار و 580 هزار تن ازته، 28 هزار و 883 هزار تن فسفاته، هزار و 109 تن پتاسه و 12 هزار و 300 تن ماکرو کامل است.

وی اظهار داشت: این شرکت با بهره گیری از 101 کارگزار شامل شرکت های تعاونی روستایی، تعاونی های تولید کشاورزی و بخش خصوصی کار توزیع کود را انجام می دهد و کلیه کودهای اوره در مجتمع های پتروشیمی داخل کشور تولید شده و کودهای فسفاته و پتاسه به کشور وارد شده است.

به گفته پیوندی، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان با رعایت استانداردهای فنی، زیست محیطی در جهت تحقق توسعه پایدار کشاورزی وظیفه تامین و توزیع انواع کودهای شیمیایی را در استان برعهده دارد.

مدیرشرکت خدمات حمایتی کشاورزی جهادکشاورزی گلستان افزود: مصرف بهینه کودهای شیمیایی بر پایه آزمون خاک و متناسب با نیاز گیاهان صورت می گیرد.

وی یادآور شد: خدمات فنی و آموزش های ترویجی به کشاورزان جهت استفاده از نهاده های کشاورزی از طریق سازمان برنامه ریزی و اجرایی می شود.

گلستان 650 هزار هکتار اراضی کشاورزی و زراعی دارد.