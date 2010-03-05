مهران شاهینطبع در گفتگو با خبرنگار مهر به نشست روز چهارشنبه کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال برای بررسی پرونده وی اشاره کرد و اظهارداشت: آغاز حرکت برای رسیدگی به این کار غیر قانونی بود پس چه انتظاری میتوان از نتیجه و حکم صادره داشت.
45 دقیقه پشت در بودم
وی با تاکید بر اینکه قرار بود جلسه کمیته انضباطی راس ساعت 10 آغاز شود، تصریح کرد: به جای آغاز به کار رسمی جلسه، رئیس فدراسیون بسکتبال در حضور من، وکیلم و رئیس هیئت بسکتبال قزوین، دیگر اعضای کمیته انضباطی را به اتاق خودش برد تا 3 دقیقه با آنها خصوصی صحبت کند اما این نشست خصوصی تا 45 دقیقه ادامه داشت.
حرفهای رکیکی شنیدم
سرمربی تیم بسکتبال صبامهر قزوین ادامه داد: بعد از اینکه وارد جسله شدم، رئیس فدراسیون (محمود مشحون) چنان حرفها و الفاظ رکیکی را به زبان آورد که حتی موجب اعتراض وکیل من شد. حتی برادر وی (محمدرضا مشحون) حرفهایی زدند که اصلا شایسته نیست من آنها را حتی به حالت نقل قول بیان کنم. آنها در حضور نمایندگان سازمان تربیت بدنی الفاظ رکیک زیادی به من گفتند.
برای تمام ادعاهای خود مدرک ارائه کردم
شاهینطبع با تاکید بر اینکه در نشست کمیته انضباطی از وی برای تمام صحبتهایی که در رسانهها عنوان شده بود مدرک و توضیح خواسته شد، گفت: برای تک تک حرفها و اظهارنظرهایم دلیل و مدرک مستند ارائه کردم. فکر میکنم همه آنها هم قانع کننده بود که هیچ واکنشی نشان نداند.
وظیفه من روشنگری منطقی و قانونی است
وی افزود: فضایی که در بسکتبال وجود دارد، بد است. افراد زیادی ناراضی هستند. مسائل باید روشن شود. وظیفه من روشنگری است اما منطقی و قانونی. من غیرقانونی عمل نمیکنم. اگر حرفی را غیرقانونی بزنم حاضرم به خاطرش مجازات بیشتر از این را هم تحمل کنم.
مشحون بی محبت، کینهای و انتقامجو است
مربی بسکتبال کشورمان که با تیم صبامهر (صباباتری) عنوان قهرمانی مسابقات باشگاههای آسیا را هم به دست آورده است، با اشاره به شخصیت رئیس فدراسیون بسکتبال یادآور شد: مشحون آزار میدهد. او آن شخصیتی نیست که مردم فکرش را میکنند. محبت ندارد. کینهای است. آنگونه که وانمود میکند، نیست. ظاهر و باطنی متفاوت دارد. او انتقامجو است.
برادر مشحون برای یک تیم هم تبلیغ میکند، هم حکم میدهد
مهران شاهینطبع در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که "مشکل شما با محمود مشحون و فدراسیون او از کی و کجا شروع شد؟"، اظهارداشت: من با او مشکل خاصی ندارم. با کل بسکتبال مشکل دارم. من حساس هستم.
وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در کمیته انضباطی مطرح کردم این بود که برادر مشحون محصولات یک تیم را تبلیغ میکند. من در این مورد حرفی ندارم اما او چطور میتواند برای همان تیم در کمیته انضباطی حکم هم صادر کند؟ یا اینکه رئیس کمیته انضباطی یکی از کارگزارهای سالنهاست، او چگونه میتواند برای تیمها حکم صادر کند؟
به احترام نمایندگان سازمان تربیت بدنی به فدراسیون رفتم
سرمربی تیم صبامهر قزوین تاکید کرد: من که به احترام نمایندگان سازمان تربیت بدنی در جلسه کمیته انضباطی شرکت کردم اما سئوال من از رسانهها و مسئولان سازمان تربیت بدنی است که این کمیته با این شرایط چگونه میتواند برای من حکم صادر کند؟
کسانی که شهامت دارند، حرف بزنند
شاهینطبع با تاکید بر اینکه تعداد کسانی که از شرایط موجود در بسکتبال ناراضیاند زیاد است، تصریح کرد: آنها که شهامت داشته باشند، حرفشان را میزنند. البته شاید باشند کسانی که به خاطر نجابتی که دارند حرف نمیزنند. به هر حال خصوصیات اخلاقی من با دیگران فرق میکند.
به کارم ادامه میدهم
وی گفت: من دنبال نفعی از بسکتبال نبوده و نیستم. با وجود حکمی که برایم صادر کردهاند میتوانم تا چند سال دیگر هم کار کنم و کسب درآمد داشته باشم. اما همه اینها یک طرف و قضاوت مردم یک طرف دیگر.
طاقت انتقاد ندارد
سرمربی تیم صبامهر قزوین با انتقاد دوباره از رئیس فدراسیون بسکتبال، گفت: منکر زحمات محمود مشحون نمیشوم. اما او کسی است که طاقت انتقادات را ندارد. نمیخواهد کسی سر راهش قرار بگیرد. از مردی که حدود 70 سال سن دارد این رفتارها بعید است.
مشحون خیلیها را خانه نشین کرده است
شاهینطبع در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: داوران و مربیان زیادی هستند که در حال حاضر خانه نشیناند. بازیکنانی که میتوانند باشند اما نیستند. مشحون دنبال حذف آدمهاست. ارمغانی، شجاع پور و آقابیک از جمله کسانی هستند که آنها را از بسکتبال کنار گذاشته است.
اعمال نفوذ روی داور علیه من
وی افزود: خیلی از داوران هم از بسکتبال حذف شدهاند. آنها حمزه علی پور را به شدت زیر فشار گذاشته بودند تا برای من گزارش رد کند اما شجاعت به خرج داد و این کار را نکرد.
بازیکنانی که قربانی خصومت با پدرانشان شدند
سرمربی تیم بسکتبال صبامهر قزوین به تاثیر رابطه پدری و پسری بر روی برخی بازیکنان اشاره کرد و یادآور شد: بزرگان زیادی در شهرستانها هستند که به معنای واقعی از بسکتبال حذف شدهاند. آیدین کبیر بهترین بازیکن فینال سال گذشته بود اما به تیم ملی دعوت نشد چون مشحون با اسدلله کبیر (پدر آیدین) رابطه خوبی ندارد. او با علی توفیق بد است چون پدر او (مجید توفیق) مثلا در دوران بازیگری به او پاس نداده است.
رفتار مشحون اسلامی نیست
شاهین طبع یادآور شد: رئیس فدراسیون بسکتبال در حضور نماینده سازمان تربیت بدنی بارها از الفاظ رکیک استفاده کرد. اخلاق او در چارچوب رفتار اسلامی نیست.
منتظر واکنش سعیدلو هستم
وی با تاکید براینکه همچنان منتظر پاسخ مثبت رئیس سازمان تربیت بدنی برای صورت گرفتن ملاقات با وی است، ادامه داد: آنقدر میگویم قانون ... قانون ... قانون ... تا سعیدلو آن را بشنود و واکنش نشان دهد چون درخواست داده بودیم تا در قالب یک گروه، ملاقاتی با رئیس سازمان تربیت بدنی داشته باشیم و حرفهایمان را بزنیم. اعتقاد دارم که سجادی و سعیدلو متفاوت با سیستمهای قبلی هستند.
مشحون روسای سازمان تربیت بدنی را به سمت خود می کشید
مربی بسکتبال کشورمان به اینکه محمود مشحون با 4 رئیس سازمان تربیت بدنی کار کرده است، اشاره کرد و اظهارداشت: مشحون با 4 رئیس کار کرد و همه آنها را به سمت خود میکشید. هر یک که میرفتند، مشحون دیگری را به سمت خود میکشید. اما به نظرم سعیدلو منطقیتر باشد.
نسبت به محرومیت 3 ماهه اعتراض دارم اما ...
وی یادآور شد: من به نمایندگان سازمان تربیت بدنی گفتم که پرونده را به گونهای برای شما وانمود میکنند که قانع شوید. حالا هم نسبت به رای محرومیت 3 ماههای که برایم صادر شده است اعتراض دارم. اما چه فایده! شرایط باید عادلانه باشد. دو هفته پیش هم که مرا 2 هفته محروم کردند تقاضای تجدید نظر دادم. اما رئیس فدراسیون با استناد به یک بند آییننامه تقاضای مرا رد کرد. این اولین بار بود که یک رئیس روی تقاضای تجدید نظر، نظر میداد.
باید رئیس جمهور را آگاه کنم
شاهینطبع ضمن بیان اینکه شنیدهام قرار است از سوی ریاست جمهوری به رئیس فدراسیون بسکتبال نشان لیاقت اهدا شود، گفت: کاش میتوانستم آقای احمدینژاد را ببینم و او را نسبت به خیلی مسائل آگاه کنم. آنهایی که زحمت کشیدند، حذف شدند بعد قرار است این آقا نشان لیاقت بگیرد. من خصومت شخصی با کسی ندارم. حرفهای خود را هم با دلیل و منطق میزنم.
به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در پایان نشست روز چهارشنبه (12 اسفند)، مهران شاهینطبع را به دلیل تخریب مسئولان این فدارسیون به سه ماه محرومیت از حضور در تمام میادین این رشته محکوم کرد.
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