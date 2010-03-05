مهران شاهین‎طبع در گفتگو با خبرنگار مهر به نشست روز چهارشنبه کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال برای بررسی پرونده وی اشاره کرد و اظهارداشت: آغاز حرکت برای رسیدگی به این کار غیر قانونی بود پس چه انتظاری می‎توان از نتیجه و حکم صادره داشت.

45 دقیقه پشت در بودم

وی با تاکید بر اینکه قرار بود جلسه کمیته انضباطی راس ساعت 10 آغاز شود، تصریح کرد: به جای آغاز به کار رسمی جلسه، رئیس فدراسیون بسکتبال در حضور من، وکیلم و رئیس هیئت بسکتبال قزوین، دیگر اعضای کمیته انضباطی را به اتاق خودش برد تا 3 دقیقه با آنها خصوصی صحبت کند اما این نشست خصوصی تا 45 دقیقه ادامه داشت.

حرف‎های رکیکی شنیدم

سرمربی تیم بسکتبال صبامهر قزوین ادامه داد: بعد از اینکه وارد جسله شدم، رئیس فدراسیون (محمود مشحون) چنان حرف‎‌ها و الفاظ رکیکی را به زبان آورد که حتی موجب اعتراض وکیل من شد. حتی برادر وی (محمدرضا مشحون) حرف‎‌هایی زدند که اصلا شایسته نیست من آنها را حتی به حالت نقل قول بیان کنم. آنها در حضور نمایندگان سازمان تربیت بدنی الفاظ رکیک زیادی به من گفتند.

برای تمام ادعاهای خود مدرک ارائه کردم

شاهین‎طبع با تاکید بر اینکه در نشست کمیته انضباطی از وی برای تمام صحبت‎هایی که در رسانه‎ها عنوان شده بود مدرک و توضیح خواسته شد، گفت: برای تک تک حرف‎ها و اظهارنظرهایم دلیل و مدرک مستند ارائه کردم. فکر می‎کنم همه آنها هم قانع کننده بود که هیچ واکنشی نشان نداند.

وظیفه من روشنگری منطقی و قانونی است

وی افزود: فضایی که در بسکتبال وجود دارد، بد است. افراد زیادی ناراضی هستند. مسائل باید روشن شود. وظیفه من روشنگری است اما منطقی و قانونی. من غیرقانونی عمل نمی‎کنم. اگر حرفی را غیرقانونی بزنم حاضرم به خاطرش مجازات بیشتر از این را هم تحمل کنم.

مشحون بی محبت، کینه‎ای و انتقامجو است

مربی بسکتبال کشورمان که با تیم صبامهر (صباباتری) عنوان قهرمانی مسابقات باشگاه‎های آسیا را هم به دست آورده است، با اشاره به شخصیت رئیس فدراسیون بسکتبال یادآور شد: مشحون آزار می‌دهد. او آن شخصیتی نیست که مردم فکرش را می‎کنند. محبت ندارد. کینه‎ای است. آنگونه که وانمود می‎کند، نیست. ظاهر و باطنی متفاوت دارد. او انتقامجو است.

برادر مشحون برای یک تیم هم تبلیغ می‎‌کند، هم حکم می‌دهد

مهران شاهین‎طبع در پاسخ به این پرسش خبرنگار مهر که "مشکل شما با محمود مشحون و فدراسیون او از کی و کجا شروع شد؟"، اظهارداشت: من با او مشکل خاصی ندارم. با کل بسکتبال مشکل دارم. من حساس هستم.

وی ادامه داد: یکی از مسائلی که در کمیته انضباطی مطرح کردم این بود که برادر مشحون محصولات یک تیم را تبلیغ می‎کند. من در این مورد حرفی ندارم اما او چطور می‎تواند برای همان تیم در کمیته انضباطی حکم هم صادر کند؟ یا اینکه رئیس کمیته انضباطی یکی از کارگزارهای سالن‎هاست، او چگونه می‎تواند برای تیمها حکم صادر کند؟

به احترام نمایندگان سازمان تربیت بدنی به فدراسیون رفتم

سرمربی تیم صبامهر قزوین تاکید کرد: من که به احترام نمایندگان سازمان تربیت بدنی در جلسه کمیته انضباطی شرکت کردم اما سئوال من از رسانه‎ها و مسئولان سازمان تربیت بدنی است که این کمیته با این شرایط چگونه می‎تواند برای من حکم صادر کند؟

کسانی که شهامت دارند، حرف بزنند

شاهین‌طبع با تاکید بر اینکه تعداد کسانی که از شرایط موجود در بسکتبال ناراضی‎اند زیاد است، تصریح کرد: آنها که شهامت داشته باشند، حرفشان را می‌‍زنند. البته شاید باشند کسانی که به خاطر نجابتی که دارند حرف نمی‎زنند. به هر حال خصوصیات اخلاقی من با دیگران فرق می‌کند.

به کارم ادامه می‌دهم

وی گفت: من دنبال نفعی از بسکتبال نبوده و نیستم. با وجود حکمی که برایم صادر کرده‌اند می‎توانم تا چند سال دیگر هم کار کنم و کسب درآمد داشته باشم. اما همه اینها یک طرف و قضاوت مردم یک طرف دیگر.

طاقت انتقاد ندارد

سرمربی تیم صبامهر قزوین با انتقاد دوباره از رئیس فدراسیون بسکتبال، گفت: منکر زحمات محمود مشحون نمی‎شوم. اما او کسی است که طاقت انتقادات را ندارد. نمی‎خواهد کسی سر راهش قرار بگیرد. از مردی که حدود 70 سال سن دارد این رفتارها بعید است.

مشحون خیلی‎ها را خانه نشین کرده است

شاهین‏طبع در ادامه گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: داوران و مربیان زیادی هستند که در حال حاضر خانه نشین‎اند. بازیکنانی که می‎توانند باشند اما نیستند. مشحون دنبال حذف آدم‏هاست. ارمغانی، شجاع‌‎ پور و آقابیک از جمله کسانی هستند که آنها را از بسکتبال کنار گذاشته است.

اعمال نفوذ روی داور علیه من

وی افزود: خیلی از داوران هم از بسکتبال حذف شده‎اند. آنها حمزه علی پور را به شدت زیر فشار گذاشته بودند تا برای من گزارش رد کند اما شجاعت به خرج داد و این کار را نکرد.

بازیکنانی که قربانی خصومت با پدرانشان شدند

سرمربی تیم بسکتبال صبامهر قزوین به تاثیر رابطه پدری و پسری بر روی برخی بازیکنان اشاره کرد و یادآور شد: بزرگان زیادی در شهرستان‎ها هستند که به معنای واقعی از بسکتبال حذف شده‎اند. آیدین کبیر بهترین بازیکن فینال سال گذشته بود اما به تیم ملی دعوت نشد چون مشحون با اسدلله کبیر (پدر آیدین) رابطه خوبی ندارد. او با علی توفیق بد است چون پدر او (مجید توفیق) مثلا در دوران بازیگری به او پاس نداده است.

رفتار مشحون اسلامی نیست

شاهین طبع یادآور شد: رئیس فدراسیون بسکتبال در حضور نماینده سازمان تربیت بدنی بارها از الفاظ رکیک استفاده کرد. اخلاق او در چارچوب رفتار اسلامی نیست.

منتظر واکنش سعیدلو هستم

وی با تاکید براینکه همچنان منتظر پاسخ مثبت رئیس سازمان تربیت بدنی برای صورت گرفتن ملاقات با وی است، ادامه داد: آنقدر می‎گویم قانون ... قانون ... قانون ... تا سعیدلو آن را بشنود و واکنش نشان دهد چون درخواست داده بودیم تا در قالب یک گروه، ملاقاتی با رئیس سازمان تربیت بدنی داشته باشیم و حرف‌های‌مان را بزنیم. اعتقاد دارم که سجادی و سعیدلو متفاوت با سیستم‎های قبلی هستند.

مشحون روسای سازمان تربیت بدنی را به سمت خود می کشید

مربی بسکتبال کشورمان به اینکه محمود مشحون با 4 رئیس سازمان تربیت بدنی کار کرده است، اشاره کرد و اظهارداشت: مشحون با 4 رئیس کار کرد و همه آنها را به سمت خود می‎کشید. هر یک که می‏رفتند، مشحون دیگری را به سمت خود می‏کشید. اما به نظرم سعیدلو منطقی‏تر باشد.

نسبت به محرومیت 3 ماهه اعتراض دارم اما ...

وی یادآور شد: من به نمایندگان سازمان تربیت بدنی گفتم که پرونده را به گونه‎ای برای شما وانمود می‎کنند که قانع شوید. حالا هم نسبت به رای محرومیت 3 ماهه‏ای که برایم صادر شده است اعتراض دارم. اما چه فایده! شرایط باید عادلانه باشد. دو هفته پیش هم که مرا 2 هفته محروم کردند تقاضای تجدید نظر دادم. اما رئیس فدراسیون با استناد به یک بند آیین‏نامه تقاضای مرا رد کرد. این اولین بار بود که یک رئیس روی تقاضای تجدید نظر، نظر می‏داد.

باید رئیس جمهور را آگاه کنم

شاهین‏طبع ضمن بیان اینکه شنیده‎ام قرار است از سوی ریاست جمهوری به رئیس فدراسیون بسکتبال نشان لیاقت اهدا شود، گفت: کاش می‎توانستم آقای احمدی‏نژاد را ببینم و او را نسبت به خیلی مسائل آگاه کنم. آنهایی که زحمت کشیدند، حذف شدند بعد قرار است این آقا نشان لیاقت بگیرد. من خصومت شخصی با کسی ندارم. حرف‌های خود را هم با دلیل و منطق می‏زنم.

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال در پایان نشست روز چهارشنبه (12 اسفند)، مهران شاهین‎طبع را به دلیل تخریب مسئولان این فدارسیون به سه ماه محرومیت از حضور در تمام میادین این رشته محکوم کرد.