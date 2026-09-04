به گزارش خبرنگار مهر، داور نامدار صبح جمعه از غرفه های نخستین نمایشگاه زغالاخته و سماق ارسباران در عمارت کلاهفرنگی تبریز بازدید کرد.
نامدار در جریان این بازدید با حضور در غرفههای مختلف، از نزدیک در جریان ظرفیتهای تولیدی، توانمندیهای کشاورزی و محصولات بومی عرضهشده از سوی تولیدکنندگان و بهرهبرداران منطقه ارسباران قرار گرفت.
وی همچنین با تعدادی از غرفهداران و فعالان بخش کشاورزی گفتوگو کرد و در جریان مسائل، ظرفیتها و نیازهای آنان برای توسعه فعالیتهای تولیدی قرار گرفت.
رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه منطقه ارسباران در بخش کشاورزی، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و بهرهبرداران این منطقه تأکید کرد و توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را یکی از الزامات افزایش بهرهوری و ارزش افزوده دانست.
وی افزود: زغالاخته و سماق از محصولات شاخص ارسباران هستند که علاوه بر ظرفیت بالای تولید، قابلیت مناسبی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری، بستهبندی، برندسازی، بازاریابی و صادرات دارند.
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