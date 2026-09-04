  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۳ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۰

نامدار: ظرفیت‌های کشاورزی ارسباران نیازمند توسعه زنجیره ارزش است

نامدار: ظرفیت‌های کشاورزی ارسباران نیازمند توسعه زنجیره ارزش است

تبریز- رئیس سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر ظرفیت‌های کشاورزی ارسباران، توسعه زنجیره ارزش را زمینه‌ساز رونق تولید و افزایش ارزش افزوده محصولات منطقه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، داور نامدار صبح جمعه از غرفه های نخستین نمایشگاه زغال‌اخته و سماق ارسباران در عمارت کلاه‌فرنگی تبریز بازدید کرد.

نامدار در جریان این بازدید با حضور در غرفه‌های مختلف، از نزدیک در جریان ظرفیت‌های تولیدی، توانمندی‌های کشاورزی و محصولات بومی عرضه‌شده از سوی تولیدکنندگان و بهره‌برداران منطقه ارسباران قرار گرفت.

وی همچنین با تعدادی از غرفه‌داران و فعالان بخش کشاورزی گفت‌وگو کرد و در جریان مسائل، ظرفیت‌ها و نیازهای آنان برای توسعه فعالیت‌های تولیدی قرار گرفت.

رئیس سازمان امور اراضی کشور با اشاره به ظرفیت‌های قابل توجه منطقه ارسباران در بخش کشاورزی، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان و بهره‌برداران این منطقه تأکید کرد و توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی را یکی از الزامات افزایش بهره‌وری و ارزش افزوده دانست.

وی افزود: زغال‌اخته و سماق از محصولات شاخص ارسباران هستند که علاوه بر ظرفیت بالای تولید، قابلیت مناسبی برای توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی، فرآوری، بسته‌بندی، برندسازی، بازاریابی و صادرات دارند.

کد مطلب 6936910

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها