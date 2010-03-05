به گزارش خبرگزاری مهر، کارگاه های شاهنامهخوانی خانه کتابدار کودک و نوجوان با هدف آشنایی کودکان با شاهنامه، درستخوانی و درک مطلب داستانهای شاهنامه شنبهها از ساعت ۳ الی ۴:۳۰، ویژه گروه سنی ج-د در محل خانه کتابدار برگزار میشود.
در هر جلسه این کارگاهها یکی از داستانهای شاهنامه به ترتیب وقوع در شاهنامه با استفاده از نقشه مربوط به شاهنامه و نمایش مکانهای نام برده شده در داستانها به صورت قصهگویی و کتابخوانی برای بچهها گفته میشود.
این کارگاه به صورت آزاد برگزار میشود و در هر جلسه امکان ورود اعضای جدید به کارگاه (به دلیل بیان یک داستان در هر جلسه) امکانپذیر است.
برای برگزاری این کارگاه که تا آخر سال ۱۳۸۸ ادامه دارد از سری کتابهای "داستانهای شاهنامه فردوسی" نوشته آتوسا صالحی از انتشارات منادی تربیت استفاده میشود.
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