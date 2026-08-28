به گزارش خبرنگار مهر، مهدی تارتار در نشست خبری پیش از دیدار با تیم فوتبال ملوان در هفته چهارم لیگ برتر اظهار داشت: قبل از اینکه درباره بازی صحبت کنم باید بگویم که من هم به عنوان یک هوادار در وهله اول و بعد به عنوان سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، از باخت هفته گذشته واقعاً ناراحتم. به همه هواداران حق میدهم که ناراحت باشند و حتی در نیمه اول بازی با تراکتور، رقبای ما ترسیدند.
وی ادامه داد: فکر میکنم این حجم از ناراحتی و اتفاقات طبیعی نیست. به نظر من نباید تفرقه ایجاد شود و هواداران باید هوشیار باشند. فردا ورزشگاه را پر کنند و از بازیکنان ما از دقیقه یک تا پایان بازی حمایت کنند. خیلی زود، خیلی زود به بالای جدول برمیگردیم و برای قهرمانی میجنگیم.
ارونوف بازیکن خوب و با شخصیتی است
سرمربی پرسپولیس درباره وضعیت اوستون ارونوف گفت: ارونوف یکی از بازیکنان خوب ماست و از نظر شخصیتی هم فوقالعاده است. او تمریناتش را انجام میدهد. یک مقدار دیر به جمع ما اضافه شد و ما فقط میتوانیم ۱۱ بازیکن را انتخاب کنیم و پنج بازیکن تعویضی داشته باشیم.
وی افزود: اگر میتوانستم همه بازیکنانم را بازی بدهم، فکر میکنم خیلی برای من خوب بود و همه بچهها و کادر هم راضی میشدند، اما قانون اجازه این کار را نمیدهد. یک مقدار از ترکیب اولیه جا مانده، ولی به تناوب از بازیکنانمان استفاده میشود.
تارتار درباره مصدومیت ارونوف نیز گفت: او یکی از بازیکنان ماست و انصافاً هم حرفهای تمرین میکند. مصدومیتش هم جزئی بود که در یک بازی دوستانه پیش آمد و از بازی خارج شد. خدا را شکر مشکل خاصی ندارد.
نمیتوانیم ۹۰ دقیقه با فشار بالا بازی کنیم
سرمربی پرسپولیس درباره انتقادها از عملکرد این تیم در نیمه دوم دیدار با تراکتور و اینکه آیا اگر پرسپولیس مانند دو هفته ابتدایی بازی میکرد و محتاط نبود، شرایط متفاوت میشد، گفت: درباره بازی گذشته هم گفتم که مقصر اصلی آن شکست خود من بودم و از هواداران عذرخواهی کردم.
وی ادامه داد: یک تیم نمیتواند ۹۰ دقیقه با فشار بالا بازی کند. تیمی که در نیمه اول پرس سنگین انجام میدهد، طبیعی است که از نظر بدنی در نیمه دوم افت کند. ضمن اینکه فقط پنج تعویض میتوانیم انجام دهیم؛ یعنی به جز دروازهبان، شش بازیکن باید به صورت ثابت بازی کنند.
تارتار خاطرنشان کرد: باید طوری برنامهریزی کنیم که بتوانیم ۹۰ دقیقه را به شکل خوبی به پایان برسانیم و در نیمههای دوم هم باید بهتر عمل کنیم. هرچند در بازی با استقلال خوزستان توانستیم دو گل در نیمه دوم بزنیم، اما در این بازی چون شکست خوردهایم، هر صحبتی که بکنم ممکن است بهانه تلقی شود.
انتقاد تارتار از کیفیت چمن ورزشگاه یادگار امام تبریز
وی درباره شرایط زمین ورزشگاه یادگار امام تبریز نیز گفت: واقعاً زمین چمن ورزشگاه یادگار امام به نظر من استاندارد نبود. شاید ما تجربه چنین زمینی را نداشتیم. میگفتند چمن هیبریدی است، یعنی هم مصنوعی و هم طبیعی، و واقعاً سرعت زیادی پیدا میکرد و کار را سخت کرده بود.
سرمربی پرسپولیس افزود: این شرایط برای تیم مقابل هم وجود داشت و آنها هم با مشکل مواجه بودند. به همین دلیل در انتقال توپ دچار مشکل شدیم. با این حال آن بازی برای ما تمام شده و فقط تمرکزمان روی بازیهای پیش رو است. باید با تمام توان کار کنیم و نه من و نه بازیکنان واقعاً حق اشتباه نداریم. بازیکنان ما بسیار خوب هستند و تلاش میکنند و امیدوارم از فردا بتوانیم روند خوب دو هفته اول را دوباره ادامه دهیم.
همه بازیکنان را به یک چشم نگاه میکنم
تارتار در واکنش به این موضوع که گفته میشود او به دلیل فشارهایی که در ابتدای فصل نقلوانتقالات متحمل شده، تمایل دارد بیشتر از بازیکنانی که سابقه حضور در گلگهر دارند استفاده کند، گفت: واقعاً این موضوع را قبول نمیکنم. من تعدادی از بازیکنان اینجا را حفظ کردم، تعدادی بازیکن از گلگهر آوردم و بازیکنانی هم از تیمهای دیگر جذب شدند. بنابراین همه آنها بازیکنان من هستند.
وی افزود: اصلاً این موضوع برای من قابل قبول نیست. من همه بازیکنان را واقعاً به یک چشم نگاه میکنم و هر بازیکنی که بتواند در پازل تاکتیکی ما خوب کار کند، قطعاً بازی خواهد کرد.
مسئولیت اشتباه ایری با من است
سرمربی پرسپولیس درباره انتقادهایی که نسبت به استفاده از ایری مطرح شده بود، اظهار کرد: فکر میکنم فشار روی او نسبت به بازیکنان دیگر بیشتر است. برخی دوستان میگفتند ایری نباید بازی میکرد، در حالی که او بازیکنی است که دو، سه سال گذشته از بازیکنان فیکس لیگ ما بوده، در آن سیستم دفاعی با ملوان بازی کرده و از جام جهانی آمده است.
تارتار ادامه داد: طبیعی است که چنین بازیکنی بتواند به ما کمک کند. حدود یک هفته تا ۱۰ روز بود که با ما تمرین میکرد. اشتباه صورت میگیرد و این حواشی به وجود میآید، اما مسئولیت آن اشتباه ایری هم با خود من است.
مخالفت تارتار با حضور بازیکنان پرسپولیس در تیم امید
تارتار درباره حضور بازیکنان پرسپولیس در اردوی تیم فوتبال امید نیز گفت: من شخصاً مخالف این اردو هستم و ما به این بازیکنان نیاز داریم. برای آنها هزینه کردهایم تا بیایند و به باشگاه ما کمک کنند، اما تصمیمگیرنده نهایی مدیریت باشگاه است.
وی افزود: مخالفت خودم را به باشگاه اعلام کردهام و فکر میکنم آنها هم نظر خود ما را دارند.
نبود ورزشگاه آزادی به پرسپولیس و استقلال صدمه زده است
سرمربی پرسپولیس درباره میزبانی این تیم در ورزشگاه شهر قدس گفت: متأسفانه در تهران ورزشگاه بزرگ و آماده نداریم. اگر ورزشگاه آزادی آماده بود، شرایط متفاوت بود. امیدوارم هرچه زودتر ورزشگاه آزادی آماده شود، چون واقعاً نبود این ورزشگاه به تیمهای پرسپولیس و استقلال صدمه زده است.
وی ادامه داد: با این حال در حال حاضر باید با این شرایط کنار بیاییم و در ورزشگاه شهر قدس بازی کنیم. انتظار داریم هواداران ورزشگاه را پر کنند و حامی ما باشند.
سن بازیکن برای من مهم نیست؛ نتیجه تیم اهمیت دارد
تارتار درباره احتمال تغییر سیاست جوانگرایی پرسپولیس و استفاده بیشتر از بازیکنان باتجربه در نیمفصل گفت: شرایط او مثل بقیه بچهها خوب است و تمرین میکند.
وی افزود: بعضیها انتقاد کردهاند که پرسپولیس هوادار زیادی ندارد و ممکن است اشتباهات احتمالی در فوتبال برای بعضی بازیکنان جوان رخ دهد و آقای تارتار در نیمفصل به دنبال جذب بازیکنان باتجربهتر باشد. ما یک خانواده ۴۰ میلیونی هستیم؛ ما پرسپولیسیها باید از این خانواده محافظت کنیم.
سرمربی پرسپولیس تأکید کرد: اولویت ما موفقیت تیم است، چون در این صورت هوادار خوشحال میشود. بنابراین باید طوری برنامهریزی و بازی کنیم که پرسپولیس آسیب نبیند. اگر جوانها این لیاقت را داشته باشند که این پیراهن را بپوشند، قطعاً بازی میکنند، اما اگر نتوانند، باید جای خود را به بازیکنان دیگر بدهند.
تارتار خاطرنشان کرد: این عرف در تمام دنیا است؛ بازیکنان بهتر بازی میکنند و سن و سال برای من اصلاً مهم نیست. چیزی که اهمیت دارد نتایج تیم است و هر کدام از بازیکنان که بتوانند بهتر عمل کنند، قطعاً بازی خواهند کرد.
فعلاً تمام تمرکز ما روی بازی با ملوان است
وی در پایان درباره نقلوانتقالات و برنامه پرسپولیس برای دربی اظهار کرد: تمام تمرکز ما روی بازیهای لیگ است و در زمان نقلوانتقالات درباره آینده صحبت خواهیم کرد. فعلاً فقط درباره بازی فردا صحبت میکنیم.
سرمربی پرسپولیس گفت: ما فردا بازی بسیار مهمی داریم. با بازیکنان صحبت کردهایم و به موقع درباره دربی صحبت خواهیم کرد. بنابراین در حال حاضر تمام تمرکز ما روی بازی فردا برابر ملوان است.
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