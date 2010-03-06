نبود تلسکوپهای بزرگ از جمله مشکلات منجمین کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، یوسف ثبوتی صبح شنبه در همایش بین المللی "جهان در شب" افزود: همچنین آلودگی های نوری موجود در شهرها اجازه تصویربرداری مناسب نمی دهد به همین دلیل فعالیت این گروه ها به اجبار تنها به فعالیت های نظری محدود می شود.

وی ادامه داد: البته در سالهای اخیر، منجمین کشور داده های رصدخانه های بزرگ و اطلاعاتی را که از ماهواره های مختلف دریافت می شود تجزیه و تحلیل می کنند و می توان گفت نجوم کشور در حال حاضر حد فاصل بین نجوم رصدی و نجوم کاملا نظری است.

ثبوتی افزود: در آن سالها به علت نبود منجم در کشور، رصدخانه و کتابخانه نجومی هم وجود نداشت اما در حال حاضر در دانشگاههای کشور، فعالیتهای قابل قبول نجومی انجام می شود و سالانه چندین مقاله از دانشجویان دانشگاهها در مجلات علمی و حرفه ای نجوم جهان منتشر می شود.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان با بیان اینکه سال 2009 به مناسبت چهارصد و پنجاهمین سال مشاهده آسمان با تلسکوپ توسط گالیله به عنوان سال جهانی نجوم نام گرفت افزود: در این سال هر کشوری متناسب با توان علمی خود فعالیت هایی در راه ترویج نجوم انجام داد به گونه ای که منجمین حرفه ای یا آماتور کشور ما نیز از این امر مستثنی نبودند و فعالیتهای مطلوبی انجام دادند.

رئیس دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان گفت: در سال جهانی نجوم، فعالیتهای قابل قبولی در دانشگاهها و انجمنهای نجوم کشور صورت گرفت و به نظر می رسد منجمین ایرانی وظیفه خود را در این سال انجام داده اند.

ثبوتی افزود: در ایران معاصر و تا سال 1343 هیچ گروه حرفه ای یا آماتور نجوم وجود نداشت و تنها در یک یا دو دانشگاه کشور، درس فیزیک نجوم ارائه می شد.

وی ادامه داد: اما در حال حاضر یک گروه حرفه ای بسیار قابل توجه در عرصه نجوم در حال فعالیت است و یک انجمن نجوم قوی نیز در کشور وجود دارد که می توان آن را از انجمنهای علمی فعال ایران برشمرد.

ثبوتی با بیان اینکه در گذشته های دور، گروهی با این وسعت در ایران وجود نداشت گفت: تا اواخر دهه 1330 پژوهش در ایران هیچ معنایی نداشت و در هیچکدام از دانشگاهها، مقاله علمی معتبری نوشته نمی شد اما از آن پس به تدریج انتشار مقاله علمی از کشور و چاپ آنها در مجلات بین المللی مشاهده می شود.