به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله گری ظهر چهارشنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان اظهار کرد: هدایت منابع مالیاتی به سمت طرحهای اولویتدار عمرانی، یکی از ظرفیتهایی است که میتواند بخشی از نیازهای زیرساختی استانها را تأمین کند؛ در همین راستا، دو پروژه مهم راهسازی کردستان در فهرست طرحهای مشمول «نشاندار کردن مالیات» برای سال ۱۴۰۵ قرار گرفتهاند.
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان، با اشاره به برنامهریزی انجامشده برای تأمین اعتبار این پروژهها بیان کرد: در مجموع یک هزار و ۷۷۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال اعتبار برای دو طرح راهسازی استان از محل منابع مالیاتی پیشبینی شده است.
وی افزود: از این میزان، ۹۶۲ میلیارد و ۱۱۷ میلیون ریال به پروژه بهسازی محور اصلی سنندج–مریوان–باشماق اختصاص خواهد یافت و ۸۱۰ میلیارد ریال نیز برای بخش استانی کریدور بزرگراهی غرب کشور در محدوده میاندوآب–کرمانشاه در نظر گرفته شده است.
منابع مالیاتی در مسیر توسعه راههای کردستان
مدیرکل امور مالیاتی کردستان با بیان اینکه پروژههای مذکور از طرحهای مهم زیرساختی استان محسوب میشوند، گفت: استفاده از ظرفیت «نشاندار کردن مالیات» این امکان را فراهم میکند که بخشی از درآمدهای مالیاتی به سمت طرحهایی هدایت شود که اجرای آنها برای توسعه استان و رفع نیازهای زیرساختی اهمیت بیشتری دارد.
فعلهگری ادامه داد: در این شیوه، محل هزینهکرد منابع مالیاتی برای مؤدیان و شهروندان ملموستر میشود و ارتباط میان پرداخت مالیات و اجرای طرحهای عمرانی و خدماتی بیش از گذشته قابل مشاهده خواهد بود.
وی تأکید کرد: شفافیت در نحوه هزینهکرد درآمدهای مالیاتی از اهداف اصلی این طرح است و هدایت منابع به پروژههای مشخص میتواند زمینه مشارکت بیشتر مؤدیان در فرآیند توسعه را فراهم کند.
راه، آب، آموزش و فرهنگ در فهرست طرحهای نشاندار
فعلهگری با اشاره به اینکه اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» تنها به پروژههای راهسازی محدود نمیشود، اظهار کرد: در کردستان طرحهایی در حوزههای مختلف از جمله فرهنگ، آب، آموزش و فاضلاب نیز از این ظرفیت استفاده کردهاند.
وی از احداث مجتمع فرهنگی–هنری سنندج، اجرای طرح آبرسانی به شهر سقز از سد چراغویس، احداث دانشکده منابع طبیعی و کشاورزی سقز و ایجاد تأسیسات فاضلاب شهر دیواندره به عنوان بخشی از این پروژهها نام برد.
مالیات؛ منابعی برای پروژههای ملموس
مدیرکل امور مالیاتی استان کردستان خاطرنشان کرد: هدف از اجرای طرح «نشاندار کردن مالیات» این است که مؤدیان بتوانند در مسیر هدایت منابع مالیاتی به سمت پروژههای اولویتدار نقش بیشتری داشته باشند.
فعلهگری افزود: اجرای این طرح علاوه بر ایجاد شفافیت بیشتر در محل مصرف درآمدهای مالیاتی، میتواند آثار پرداخت مالیات را در قالب پروژههای عمرانی، خدماتی و زیرساختی برای مردم قابل مشاهدهتر کند.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم این رویکرد، منابع مالیاتی بیش از گذشته در مسیر اجرای طرحهای مورد نیاز جامعه و توسعه زیرساختهای استان قرار گیرد.
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