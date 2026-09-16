به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی ظهر چهارشنبه در آیین اهدای بستههای تحصیلی به دانشآموزان تحت پوشش کمیته امداد در شرکت نفت خزر بهشهر اظهار کرد: در آستانه سال تحصیلی جدید، با مشارکت مراکز نیکوکاری محلهمحور، «مهر مردمی» برای حمایت از دانشآموزان نیازمند شکل گرفته است.
وی افزود: ۱۰ هزار دانشآموز خیر و امدادیار در قالب پویش «طرح مهرآموز» در کنار کمیته امداد حضور دارند و در برنامههای مرتبط با کمک به دانشآموزان نیازمند مشارکت میکنند.
مدیرکل کمیته امداد مازندران با قدردانی از همراهی شرکت نفت خزر در حوزه مسئولیتهای اجتماعی، گفت: حمایت از دانشآموزان نیازمند و کمک به تأمین نیازهای آموزشی آنان، زمینهساز فراهم شدن فرصتهای برابر برای تحصیل و رشد این قشر است.
معافی با اشاره به همکاری مجموعههای اقتصادی با کمیته امداد خاطرنشان کرد: حضور شرکت نفت خزر در کنار کمیته امداد نشاندهنده توجه این مجموعه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی در کنار فعالیتهای اقتصادی است و امیدواریم چنین تعاملاتی در میان سایر صنایع نیز گسترش پیدا کند.
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