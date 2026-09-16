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۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۳۸

۱۰ هزار دانش‌آموز مازندران امدادیار هستند

۱۰ هزار دانش‌آموز مازندران امدادیار هستند

بهشهر- مدیرکل کمیته امداد مازندران از مشارکت ۱۰ هزار دانش‌آموز خیر و امدادیار در پویش «طرح مهرآموز» خبر داد و گفت: حضور نسل جدید در فعالیت‌های نیکوکارانه، جلوه‌ای از تداوم فرهنگ ایثاراست.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم معافی ظهر چهارشنبه در آیین اهدای بسته‌های تحصیلی به دانش‌آموزان تحت پوشش کمیته امداد در شرکت نفت خزر بهشهر اظهار کرد: در آستانه سال تحصیلی جدید، با مشارکت مراکز نیکوکاری محله‌محور، «مهر مردمی» برای حمایت از دانش‌آموزان نیازمند شکل گرفته است.

وی افزود: ۱۰ هزار دانش‌آموز خیر و امدادیار در قالب پویش «طرح مهرآموز» در کنار کمیته امداد حضور دارند و در برنامه‌های مرتبط با کمک به دانش‌آموزان نیازمند مشارکت می‌کنند.

مدیرکل کمیته امداد مازندران با قدردانی از همراهی شرکت نفت خزر در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی، گفت: حمایت از دانش‌آموزان نیازمند و کمک به تأمین نیازهای آموزشی آنان، زمینه‌ساز فراهم شدن فرصت‌های برابر برای تحصیل و رشد این قشر است.

معافی با اشاره به همکاری مجموعه‌های اقتصادی با کمیته امداد خاطرنشان کرد: حضور شرکت نفت خزر در کنار کمیته امداد نشان‌دهنده توجه این مجموعه به ابعاد فرهنگی و اجتماعی در کنار فعالیت‌های اقتصادی است و امیدواریم چنین تعاملاتی در میان سایر صنایع نیز گسترش پیدا کند.

کد مطلب 6949050

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