وحدت خواهی و توجه به مشکلات مسلمانان توسط سید جمال کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، سید جمال الدین اسدآبادی در شعبان 1254 هجری قمری کودکی در اسد آباد همدان به دنیا آمد که در بزرگسالی، اتحاد جهان اسلام و مسلمانان بالاترین آرزوی زندگیش بود.

وی در زادگاهش علوم ابتدایی را فرا گرفت و پس از آن برای فراگیری علوم زمان خود عازم قزوین و تهران و اندکی بعد نیز رهسپار عتبات عالیات شد.

وی با سفر به افغانستان، هند و مصر با دردها و نابسامانی های جهان اسلام آشنا شد و در مصر با کمک شاگردش شیخ محمد عبدو مجله عروه الوثقی را با هدف برملا کردن چهره واقعی استعمار و ایجاد اتحاد و برادری در بین مسلمانان منتشر کرد.

سید جمال بزرگ مرد علم و معرفت و انسانیت بود

مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در خصوص معرفی سید جمال به عنوان فرهیخته ای از استان همدان، گفت: زادگاه سید جمال باید به عنوان شهر علم و ادب و فرهنگ مطرح شود و این استعداد در میان جوانان این دیار وجود دارد و باید زمینه ها را برای شکوفا شدن آنها مهیا کرد.

حجت الاسلام سعید کرمی اظهار داشت: سید جمال بزرگ مرد علم و معرفت و انسانیت بود که با بردباری در کوران جاهلیت و با از جان گذشتگی در مقابل کانون ضد دین استعمارگران ایستاد و امروز جهان اسلام به وجود این شخصیت بزرگ افتخار می کند.

سید جمال الدین اسدآبادی، بزرگ مصلح جهان اسلام

معاون فرهنگی اداره فرهنگ و ارشاد استان همدان نیز در خصوص شخصیت برجسته سید جمال الدین اسد آبادی گفت: سیدجمال‌الدین اسدآبادی یکی از نام‌آوران جهان اسلام بود که هدف از سفر‌هایش را بیداری مسلمانان عنوان کرده است.

مجید فروتن با بیان اینکه سیدجمال بسیاری از اهداف خود را ترقی و پیشرفت مسلمانان قرار داده بود تا انحرافات و خرافات موجود در بین مردم را از بین ببرد، اظهار داشت: سیدجمال‌الدین اسد‌آبادی را می‌توان یکی از مصلحان جهان اسلام دانست زیرا قصد و هدف وی ترقی، پیشرفت و تکامل جهان اسلام بود.

فروتن خاطرنشان کرد: سیدجمال‌الدین اسدآبادی منادی بیداری مسلمانان و بازگشت به اسلام و بدعت‌زدایی بود و اتحاد اسلام و پرهیز از تفرقه بین مذاهب اسلامی را تبلیغ می‌کرد و در آخر هم جان خود را در همین راه از دست داد.

وی اضافه کرد: سیدجمال‌الدین را می‌توان پیشرو طرح ضرورت اصلاح اندیشه در حوزه کشورداری، دین‌داری و پاره‌ای مسائل اجتماعی مانند آزادی، قانون و عدالت برشمرد.

تسلط سید جمال الدین اسد آبادی به پنج زبان زنده دنیا و زندگی او با ملل مختلف جهان نقش ارزنده ای در بیداری مسلمانان جهان در قاره های آسیا، آفریقا و اروپا داشت به طوری که بسیاری از مردمی که شیفته آزادی بودند با پی بردن به افکار سید جمال الدین، راه او را در قالب یک انقلاب فکری ادامه دادند و حتی می توان گفت نهضت مشروطه در ایران مرهون زحمات سید جمال الدین اسدآبادی است.

سید جمال طلایه دار نهضت بیداری و احیاگر شریعت بود

امام جمعه اسدآباد نیز در خصوص سید جمال گفت: شناساندن جایگاه سید جمال از طریق ابزارهای مختلف رسانه‌ای و فرهنگی باید جزو اولویت‌های کاری دغدغه‌مندان در تبیین جایگاه مبارزان برجسته برای ارتقای اعتلای دین در جهان باشد.

حجت‌الاسلام علی زادسر با بیان اینکه سید جمال‌الدین اسدآبادی نقشی اصولی در حرکت اصلاحی و بیداری مشرق‌زمین داشته است، افزود: محور وحدت خواهی و توجه به مشکلات مسلمانان جهان توسط سید جمال کلید خورد و این یک افتخار برای ایران اسلامی محسوب می شود.

وی نقش انگلیس را در ایجاد تفرقه در بین مسلمانان جهان کلیدی دانست و اظهار داشت: حرکت سید جمال در دوران خفقان یک حرکت استثنایی و خدایی بود و امروز انقلاب اسلامی با رهبری ولایت فقیه ادامه دهنده راه و تفکر سید جمال الدین در جهان است.

سلطان عبدالحمید از عمال انگلیس در حکومت عثمانی، سید جمال الدین اسد آبادی (بیدارگر مشرق زمین) را پس از کشته شدن ناصر الدین شاه قاجار بدست میرزا رضای کرمانی که از مریدان سید جمال الدین بود، در استامبول ترکیه در حبس قرار داد تا اینکه در پنجم شوال 1314ه.ق جان به جان آفرین تسلیم کرد و بعدها شیفتگان او پیکرش را به شهر کابل افغانستان بردند و در آنجا به خاک سپردند و هم اکنون اندیشه های او رهرو بسیاری دارد.

نخستین بزرگداشت شخصیت برجسته سید جمال الدین اسدآبادی قرار است امروز (سه شنبه ) در زادگاهش، اسدآباد، برگزار شود.