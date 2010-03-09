بدر و خیبر نشان افتخار رزمندگان لشکر عاشوراست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، سردار سرتیپ علی اکبر پورجمشیدیان پیش از ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرا رسیدن سالروز عملیاتهای بدر و خیبر افزود: عملیاتهای بدر و خیبر زمانی اتفاق افتاد که گرهی در سلسله عملیات ها افتاده بود و تمام کارهای شناسایی شده و مطالعاتی به بن بست رسیده بود.

وی با بیان اینکه هیچ خطی در مقابل دلاورمردی های رزمندگان لشگر عاشورا تاب مقاومت نداشت‌، افزود: رزمندگان غیور لشکر عاشورا با ایفای نقش کلیدی و بی بدیل توانستند با عبور از باتلاق ها و نیزارهای غیره قابل عبور، جزایر مجنون را فتح کنند و ناگفته نماند که جزایر مجنون از حیث استراتژیک از مناطق حیاتی و اقتصادی عراق محسوب می شد.

فرمانده سپاه عاشورا بهترین پیام عملیات خیبر را ولایت مداری رزمندگان دانست و اظهار داشت: رزمندگان علیرغم محاصره نظامی و استقامت بی بدیل، بعد از شنیدن فرمان امام راحل(ره) که فرمود: جزایر مجنون بایستی حفظ شود چنان با حماسه آفرینی حصر جزایر مجنون را شکستند که در تاریخ دفاع مقدس جزو افتخارات محسوب خواهد شد.

سردار پورجمشیدیان خاطرنشان کرد: در عملیات بدر درسایه تدابیر و فرماندهی شجاعانه سردار شهید مهدی باکری، رزمندگان بعد از عبور از هور العظیم و جاده بصره - العماره به رود دجله رسیدند و علیرغم مشکلات با تمام وجود و جانانه جنگیدند.

وی تصریح کرد: امثال شهید باکری جدای از شخصیت نظامی شان از حیث معنوی و صفای باطن بهترین الگو برای آزادمردان جهان هستند.

پورجمشیدیان در ادامه با اشاره به یاد و نام جاودان فرماندهان شهید لشکر عاشورا افزود: آیین بزرگداشت شهید باکری و شهدای عملیاتهای بدر و خیبر در تبریز روزهای 19 و 20 اسفند امسال برگزار می‌شود.

وی تصریح کرد: امسال در راستای گرامیداشت مقام این شهدای بزرگوار ستادی با عنوان ستاد برگزاری مراسم سالگرد شهید مهدی باکری و سایر شهدای عملیاتهای بدر و خیبر در کشور تاسیس شده است و در این راستا ویژه برنامه‌های متعددی مد نظر قرار گرفته است.

فرمانده سپاه عاشورا اضافه کرد: این آئین با همکاری رزمندگان اسلام در استانهای تهران، اردبیل، آذربایجان‌غربی و زنجان با محوریت لشکر 31 عاشورا آذربایجان شرقی ترتیب می‌یابد.

وی هدف از برگزاری این مراسم‌ها را شناساندن و معرفی ارزش‌های دوران هشت سال دفاع مقدس و شخصیتهایی مانند شهیدمهدی باکری، شهیدحمید باکری و شهید یاغچیان خواند.

پورجمشیدیان در خصوص این آیین اظهار داشت: نخستین ویژه برنامه با همکاری هنرمندان آذربایجان شرقی با محوریت بسیج هنرمندان 19 اسفند امسال از ساعت 16 عصر در تالار پتروشیمی تبریز برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: آیین دوم نیز 20 اسفند امسال از ساعت 9.30 صبح در مسجد جامع با حضور اقشار مختلف مردم و همسنگران آن شهیدان ترتیب می‌یابد.

فرمانده سپاه عاشورا در ادامه به پخش ویژه برنامه‌های بزرگداشت مقام شهیدان لشکر 31 عاشورا اشاره کرد و گفت: از ابتدای اسفند ماه امسال برنامه‌های مفصلی از طریق شبکه‌های سراسری و محلی پخش شده است.

پورجمشیدیان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به عزیمت کاروان راهیان نور افزود: کاروان راهیان نور محملی است که نسل سوم انقلاب بتواند با حماسه آفرینی رزمندگان غیور اسلام در طول هشت سال دفاع مقدس آشنا شوند.

وی اظهار داشت: امسال نیز مانند سال های گذشته قرار است 40 هزارنفر در طول سال به مناطق عملیاتی اعزام شوند که با راه اندازی راویان فتح امیدواریم روایتی ناب از دلاورمردی های جوانان این مرز و بوم از دفاع مقدس بدست دهیم.