علیرضا قاریقرآن در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه سفر به اردستان اظهار کرد: همزمان با هفته دولت، با حضور در شهرستان اردستان، از تعدادی از پروژههای مختلف در شهرهای اردستان، زواره و مهاباد بازدید و تعدادی از این پروژهها نیز به بهرهبرداری رسید.
وی افزود: این پروژهها در حوزههای مختلف از جمله مسکن، راه، انرژی خورشیدی و پروژههای عمرانی شهرداریها اجرا شده است که از جمله آنها میتوان به توسعه معابر، آسفالت معابر و احداث مجموعه ورزشی و زمین چمن در اردستان اشاره کرد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: یکی از پروژههای شاخص امروز، مجموعه مسکن مهر و نهضت ملی مسکن در اردستان بود که در مدت زمانی کمتر از سه ماه عملیات اجرای آن به پایان رسید و امروز با حضور مردم و فرزندان ساکنان این مجموعه به بهرهبرداری رسید.
قاریقرآن تصریح کرد: در حوزه مسکن، اقدامات مناسبی توسط انجمن خیرین مسکنساز اردستان انجام شده است و با توجه به توافق صورتگرفته، زمین برای ساخت مسکن محرومان در اختیار این انجمن قرار گرفت که بخشی از این پروژهها در اردستان و زواره به نتیجه رسیده و یک پروژه نیز امروز کلنگزنی شد.
وی بیان کرد: این الگو میتواند مدل مناسبی برای خانهدار شدن دهکهای یک تا چهار باشد؛ چراکه در این طرح دولت زمین را تأمین میکند و دستگاههای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد نیز در تأمین منابع مالی مشارکت دارند و دولت و بنیاد مسکن نیز حمایتهای بلاعوض ارائه میکنند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: در این مدل، آورده متقاضیان بسیار اندک است و به تناسب توان مالی افراد تعیین میشود و خوشبختانه تعدادی از این پروژهها به نتیجه رسیده است. امیدواریم بتوانیم این الگو را در سطح استان اصفهان نیز گسترش دهیم.
قاریقرآن خاطرنشان کرد: در هفته دولت امسال بیش از یکهزار و ۵۰۰ پروژه در حوزههای مختلف شهری و روستایی و همچنین پروژههای دستگاههای اجرایی استان اصفهان در حال بهرهبرداری است که مجموع اعتبار این پروژهها حدود ۲۶ تا ۲۷ همت برآورد میشود.
وی اضافه کرد: در شهرستان اردستان نیز متناسب با پروژههای موجود، تعدادی از طرحها به صورت نمادین در این ایام افتتاح و به بهرهبرداری رسید.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان تأکید کرد: پروژههای حوزه انرژی خورشیدی از طرحهای شاخص شهرستان اردستان محسوب میشوند و این شهرستان با فاصله قابل توجهی نسبت به سایر شهرستانهای استان، رتبه نخست را در این حوزه دارد.
قاریقرآن یادآور شد: در بازدید امروز از یک واحد تولیدی نیز شاهد افتتاح پروژهای بودیم که از نظر اشتغالزایی و نوآوری اقدامات مناسبی در آن انجام شده است. همچنین پروژههای شهرداری اردستان، بهویژه مجموعه ورزشی و زمین چمن، از طرحهای شاخص این شهرستان به شمار میروند.
وی افزود: در خصوص قطعی برق واحدهای تولیدکننده انرژی خورشیدی، مدیریت برق منطقهای در این زمینه متولی و پاسخگو است و باید متناسب با شرایط، مدیریت لازم انجام شود تا مجموعههایی که برای تأمین انرژی خورشیدی سرمایهگذاری و اقدام کردهاند، با قطعی برق مواجه نشوند.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار اصفهان ادامه داد: ابلاغ وزارت نیرو بر این موضوع تأکید دارد که مجموعههایی که در مسیر تأمین انرژی خورشیدی گام برداشتهاند، مشمول قطع برق نشوند و این موضوع باید از مسیرهای مربوطه پیگیری شود.
قاریقرآن خاطرنشان کرد: شرایط امسال در حوزه تأمین انرژی، شرایطی استثنایی بود و مسائلی مانند آسیب به زیرساختها، افزایش مصرف و گرمای بیسابقه تابستان موجب افزایش فشار بر شبکه برق شد.
وی بیان کرد: در چنین شرایطی، دیسپاچینگ بر اساس برنامه زمانبندی نسبت به مدیریت شبکه اقدام میکند و ممکن است حتی در شرایطی که شهرستانی در اولویتهای پایانی قطعی قرار گرفته باشد، به دلیل افزایش فشار شبکه، برق آن منطقه نیز قطع شود.
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