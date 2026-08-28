هفته وحدت ابتکار ماندگار امام خمینی (ره)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی بامری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سراوان، ضمن تبریک ولادت امام جعفر صادق (ع)، به جایگاه علمی و معنوی آن حضرت اشاره کرد و گفت: امام صادق (ع) در دوران امامت خود نقش مهمی در تبیین معارف دینی و گسترش علوم اسلامی ایفا کرد.

امام جمعه سراوان، با اشاره به اذعان مالک بن انس، پیشوای مکتب مالکی، نسبت به جایگاه علمی، زهد و پرهیزکاری امام صادق (ع)، تأکید کرد: محبت به اهل‌بیت (ع) تنها با سخن محقق نمی‌شود، بلکه باید رفتار، گفتار و سبک زندگی ما موجب زینت مکتب اهل‌بیت (ع) باشد.

وی با اشاره به فرارسیدن هفته وحدت، این ایام را ابتکاری ماندگار از سوی امام خمینی (ره) برای تقویت انسجام میان امت اسلامی دانست و تصریح کرد: وحدت یک مسئله تشریفاتی و مقطعی نیست، بلکه فرمانی الهی است که مسلمانان را به برادری و نزدیکی دل‌ها فرا می‌خواند.

حجت‌الاسلام بامری هر اقدامی را که به تفرقه مسلمانان منجر شود، برخلاف فرمان الهی و سیره پیامبر اکرم (ص) خواند و با اشاره به پیمان اخوت میان مهاجران و انصار در صدر اسلام، سیره نبوی را الگوی عملی برای تحقق وحدت اسلامی برشمرد.

مسئولیت در نظام اسلامی نیازمند نیت الهی و تلاش خالصانه است

وی با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و دشمنی استکبار با اسلام و انسانیت، تأکید کرد: دشمنان از تفرقه مسلمانان بهره می‌برند و امروز امت اسلامی بیش از هر زمان دیگر به وحدت نیاز دارد.

امام جمعه سراوان با اشاره به جایگاه جمهوری اسلامی در جبهه مقاومت، گفت: دشمنان با ضربه به ارکان نظام و هدف قرار دادن فرماندهان، درصدد تضعیف ایران بودند، اما ملت ایران با اتکا به خداوند و حفظ وحدت، این توطئه‌ها را پشت سر گذاشته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر اهمیت نماز و حضور در نماز جمعه تأکید کرد و سهل‌انگاری در اقامه اول وقت و نماز جماعت را مورد انتقاد قرار داد.

حجت‌الاسلام بامری در ادامه با گرامیداشت هفته دولت و یاد شهدای دولت، مسئولیت در نظام اسلامی را نیازمند نیت الهی و تلاش خالصانه دانست و از دولتمردان خواست با روحیه جهادی در مسیر رفع مشکلات مردم حرکت کنند.

وی در پایان هشدار داد: دشمنان در صدد ایجاد فاصله میان مردم و مسئولان هستند و تأکید کرد که خدمت صادقانه، حضور در میان مردم و تلاش مضاعف، این توطئه را خنثی خواهد کرد.