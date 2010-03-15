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۲۴ اسفند ۱۳۸۸، ۸:۳۶

آیت‌الله شبیری زنجانی:

"چهارشنبه سوری" خرافه است

"چهارشنبه سوری" خرافه است

قم - خبرگزاری مهر: آیت‌الله شبیری زنجانی اعمال روز "چهارشنبه سوری" را نوعی خرافه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی سئوال خبرنگار مهر از آیت⁯الله سید موسی شبیری زنجانی در مورد مسئله "چهارشنبه سوری"، دفتر وی نظر این مرجع تقلید را این گونه بیان کرده است: مراسمی که تحت عنوان "چهارشنبه سوری" برپا می شود، ریشه مذهبی ندارد و از خرافات به حساب می‌آید و اگر انجام برخی از اعمال موجب هتک حرمت یا ایذاء مومنین گردد قطعا حرام است.

همچنین دفتر آیت‌الله محمد علوی گرگانی نیز در این مورد اعلام کرد: "چهارشنبه سوری" یکی از سنت⁯های غلط است و حتی از نظر عقلی هم هیچ جایگاهی ندارد ولذا شایسته است مومنین از برپایی این گونه مجالس مخصوصا اگر مشتمل بر محرمات باشد حذر نمایند.

کد مطلب 1049932

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