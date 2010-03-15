"چهارشنبه سوری" خرافه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی سئوال خبرنگار مهر از آیتالله سید موسی شبیری زنجانی در مورد مسئله "چهارشنبه سوری"، دفتر وی نظر این مرجع تقلید را این گونه بیان کرده است: مراسمی که تحت عنوان "چهارشنبه سوری" برپا می شود، ریشه مذهبی ندارد و از خرافات به حساب میآید و اگر انجام برخی از اعمال موجب هتک حرمت یا ایذاء مومنین گردد قطعا حرام است.
همچنین دفتر آیتالله محمد علوی گرگانی نیز در این مورد اعلام کرد: "چهارشنبه سوری" یکی از سنتهای غلط است و حتی از نظر عقلی هم هیچ جایگاهی ندارد ولذا شایسته است مومنین از برپایی این گونه مجالس مخصوصا اگر مشتمل بر محرمات باشد حذر نمایند.
قم - خبرگزاری مهر: آیتالله شبیری زنجانی اعمال روز "چهارشنبه سوری" را نوعی خرافه دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی سئوال خبرنگار مهر از آیتالله سید موسی شبیری زنجانی در مورد مسئله "چهارشنبه سوری"، دفتر وی نظر این مرجع تقلید را این گونه بیان کرده است: مراسمی که تحت عنوان "چهارشنبه سوری" برپا می شود، ریشه مذهبی ندارد و از خرافات به حساب میآید و اگر انجام برخی از اعمال موجب هتک حرمت یا ایذاء مومنین گردد قطعا حرام است.
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