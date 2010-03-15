"چهارشنبه سوری" خرافه است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در پی سئوال خبرنگار مهر از آیت⁯الله سید موسی شبیری زنجانی در مورد مسئله "چهارشنبه سوری"، دفتر وی نظر این مرجع تقلید را این گونه بیان کرده است: مراسمی که تحت عنوان "چهارشنبه سوری" برپا می شود، ریشه مذهبی ندارد و از خرافات به حساب می‌آید و اگر انجام برخی از اعمال موجب هتک حرمت یا ایذاء مومنین گردد قطعا حرام است.



همچنین دفتر آیت‌الله محمد علوی گرگانی نیز در این مورد اعلام کرد: "چهارشنبه سوری" یکی از سنت⁯های غلط است و حتی از نظر عقلی هم هیچ جایگاهی ندارد ولذا شایسته است مومنین از برپایی این گونه مجالس مخصوصا اگر مشتمل بر محرمات باشد حذر نمایند.