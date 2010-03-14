به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس تراز انرژی سالانه حدود یکهزار و 400 میلیون بشکه معادل نفت خام انرژی در کشور مصرف می شود که بین 10 تا 15 درصد آن در داخل تاسیسات صنایع نفت، گاز و پتروشیمی در قالب انرژی مصرف می شود.

بر اساس آمارهای موجود هم اکنون میزان اتلاف انرژی در تاسیسات مختلف بالادستی و پایین دستی صنعت نفت همچون پالایشگاههای نفت و گاز، برخی از واحدهای پتروشیمی، خطوط انتقال نفت و گاز، تاسیسات تقویت فشار گاز و تلمبه خانه های نفت با استانداردهای بین المللی فاصله قابل توجه ای دارد.

در حال حاضر به طور متوسط سالانه 19 میلیارد متر مکعب گاز (معادل کل مصرف گاز ترکیه) در مشعل تاسیسات صنعت نفت بدون کوچکترین استفاده ای می سوزد که ارزش این گاز با در نظر گرفتن قیمت گاز وارداتی ترکمنستان حدود 3.5 میلیارد دلار برآورد می شود.

از این رو برای به حداقل رساندن این گاز سوزی ها 100 پروژه جدید برای اجرای طرحهای NGL ( جمع آوری گازهای همراه نفت) و CDM ( فروش کربن حاصل از جمع آوری گازهای همراه) در سطح صنعت نفت تعریف و در دست اجرا است.

تاکنون عملیات اجرایی 13 پروژه جمع آوری گازهای همراه نفت همچون NGL سیری با ظرفیت 140 میلیون فوت مکعب، NGL خارگ با ظرفیت 600 میلیون فوت مکعب، طرح آماک با ظرفیت 241 میلیون فوت مکعب، پروژه NGL 3100 با ظرفیت 7.4 میلیون متر مکعب در سطح شرکت ملی نفت ایران در دست اجرا است.

کاهش 4 درصدی تولید ضایعات در پالایشگاههای نفت



به گزارش مهر، هم اکنون به طور متوسط روزانه بین 1.6 تا 1.65 میلیون بشکه نفت خام به صورت خوراک تحویل پالایشگاههای نفت می شود، اما نسبت تولید سوخت و ضایعات به خوراک تحویل شده در پالایشگاهها حدود 9.6 درصد بوده و این در حالی است که این نرخ در دنیا حدود 2.5 درصد است.



اما شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با اشاره به تراز هیدروکربوری نسبت مصرف سوخت و تولید ضایعات در پالایشگاهها را 5.7 درصد خوراک ورودی و معادل 35.6 میلیون بشکه نفت عنوان کرده است که حاکی از کاهش 4 درصدی مصرف سوخت در این واحدهای صنعتی است.



در حال حاضر برای اصلاح مصرف سوخت در پالایشگاههای قدیمی کشور 6 پروژه تعریف شده است که با اجرای این طرحها در مجموع مصرف سوخت در این بخش سالانه 10 تا 15 درصد کاهش می یابد.

اصلاح الگوی مصرف گاز در تاسیسات تقویت فشار با مشارکت سوئیس



هم اکنون 62 تاسیسات تقویت فشار و نزدیک به 30 هزار کیلومتر خطوط لوله انتقال گاز در سطح کشور فعال است که راندمان انتقال تعدادی از این خطوط لوله و ایستگاههای قدیمی حدود 35 درصد بوده که برای بهبود راندمان مصرف انرژی و کاهش اتلاف گاز در این واحدها قراردادی تحت عنوان Save x با یک شرکت سوئیسی عملیاتی شده است.



اما دامنه اجرای قرارداد Save x تنها مشمول خطوط انتقال و تاسیسات تقویت فشار گاز نمی شود و قرار است این طرح در برخی از نیروگاههای برق کشور نیز اجرایی شود.



بر اساس احکام برنامه پنجم توسعه باید تا پایان سال 1393 متوسط راندمان نیروگاههای برق کشور به 45 درصد و نیروگاههای سیکل ترکیبی به 50 درصد افزایش یابد و به عبارت دیگر در این مدت باید سالانه متوسط بازده نیروگاهها سالانه حدود 2 درصد افزایش یابد.



پیش بینی می شود با اجرای طرح Save x در تاسیسات تقویت فشار، خطوط لوله انتقال نفت، گاز و نیروگاهها با کاهش 10 درصدی حجم تولید ضایعات و اتلاف انرژی، روزانه 30 تا 40 میلیون متر مکعب مصرف گاز کاهش یابد.

تدوین کد ملی انرژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی



به گزارش مهر، با توجه به ضرورت کاهش مصرف و اتلاف انرژی و افزایش راندمان در صنایع مختلف صنعت نفت هم اکنون طرحی در وزارت نفت تحت عنوان " کد ملی" برای تدوین استانداردهای مصرف انرژی در دست اقدام بوده که این طرح باید تا سه ماهه نخست سال آینده نهایی و برای اجرا ابلاغ شود.



همچنین مذاکراتی با سه شرکت بلژیکی، آلمانی و انگلیسی برای انتقال دانش و فن آوری بهینه سازی مصرف انرژی در تاسیسات صنعت نفت انجام گرفته است که با انتقال دانش و تکنولوژی زمینه اصلاح الگوی مصرف در این صنایع نیز فراهم می شود.