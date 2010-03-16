خوانندگان به جای ایفای نقش آواز خواندند

به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی اپرای مولوی اثر بهروز غریب پور و با آهنگسازی بهزاد عبدی روز یکشنبه با حضور شش نفر از خوانندگان این اپرا در خبرگزاری مهر برگزار شد؛ دراین نشست هر یک از خوانندگان ضمن بیان نظرات و نقش و تجربه خود به نقد و بررسی این اثر پرداختند.

در این نشست که کیوان فرزین ، محمد معتمدی، علی خدایی، سجاد پور قناد ومحمدرضا صادقی نیز حضور داشتند خواننده نقش پدر مولانا در مورد اپرای مولوی گفت: من به عنوان مخاطبی که کار را در سالن فردوسی دیده است گمان می کنم کار تصویری خوبی را شاهد بودیم. در مورد آهنگسازی نیز فارغ از مسائل تکنیکی که باید افراد متخصص در مورد آن نظر بدهند معتقدم موسیقی اپرای مولوی هم تصویر لازم را به مخاطب ارائه می داد؛ طبیعی است که برای روی دادن چنین اتفاقی بهزاد عبدی می بایست زحمات بسیاری را متقبل شده باشد.

حسین علیشاپور در ادامه افزود: در بحث کارگردانی نیز آقای غریب پور به ما خواننده ها کمک بسیاری کرد. به عنوان نمونه مثلا به خواننده ای که قرار بود نقش مولوی را اجرا کند توضیح می داد جای چه کاراکتری با چه سن و سال و ویژگی هایی باید بخواند. در واقع به بهتر شدن نقش کمک می کرد.

وی همچنین در مورد سایر خوانندگان اپرای مولوی تصریح کرد: بد نیست در اینجا از آقای اسحاق انور که امروز جایش اینجا خالی است نیز یادی کنم و بگویم که او نقش ناصحی که با مولانا صحبت می کرد را بسیار خوب اجرا کرد. انور با صدا سازی مناسب و آرتیستیک نقش ناصح را در این اپرا بسیار موفق خواند.

این خواننده در ادامه با انتقاد از برخی ضعف های کار گفت: من شب قبل از ضبط، کار را شنیدم و فرادی آن روز نیز برای ضبط به استودیو رفتم. عمده ما خواننده هایی که در اپرای مولوی فعالیت کردیم در جریان کار قرار نگرفتیم؛ یعنی یک خواننده دو جلسه کار را گوش می داد و بعد هم ضبط انجام می شد. در واقع ما با کار اپرای مولوی قاطی نشدیم؛ یعنی به جای اینکه اشعار را هضم و جذب کنیم اشعار را حفظ کرده بودیم. کار اپرا می بایست از خصیصه درک عمیق خواننده در مورد نقش استفاده می کرد.

علیشاپور همچنین افزود: با چنین شرایطی طبیعتا امکان اینکه با کار ارتباط گرفته شود وجود نداشت و به نظر من این یکی از نواقص کار محسوب می شد. گمان می کنم در غرب برنامه ریزی برای چنین برنامه هایی به گونه ای است که از چند ماه قبل فرد در جریان کار قرار می گیرد. اگر زمان کافی وجود می داشت ما، هم از جنبه علمی و هم به لحاظ عملی سعی می کردم مجهز تر وارد کار شویم و من نیز مانند سایر دوستان اعتقاد دارم اگر دوباره این کار را بخوانم قطعا به شیوه بهتری آن را اجرا خواهم کرد.

وی همچنین در نقد خوانندگان اپرای مولوی نیز تصریح کرد: ما خوانندگانی که در این اپرا همکاری داشتیم به جای اینکه نقشی را با صدایمان بازی کنیم بیشتر سعی کردیم آواز بخوانیم. ما خواننده های ایرانی متاسفانه ضمن اینکه از نظر آکادمیک از پشتوانه ضعیفی برخوردار هستیم در زمینه خیابان گردی نیز بنا به دلایلی ضعیف هستیم؛ یعنی خیابان گردی نمی کنیم. معاشرتمان هم کم است و این گرفتاری بزرگی است که باعث می شود وقتی بخواهیم نقشی را با صدایمان بازی کنیم با مشکل مواجه شویم. برای جبران این نقص می بایست به قول بهزاد فرهانی که به نقل از مهدی فتحی می گفت"خیابان گردیمان باید بیشتر شود".

خواننده نقش پدر مولانا در ادامه افزود: در مجموع یکی ازپی آمدهای خوبی که اپرای مولوی برای ما خواننده های جوان داشت این بود که باعث شد تا تعدادی از خوانندگان جوان موسیقی ایرانی دور یکدیگر جمع شوند و ضمن آشنایی بیشتر با یکدیگر از هم مطلب بیاموزند. معمولا شرایط خوبی بین خواننده ها حاکم نیست که اپرای مولوی از این منظر مودت جالبی را برای ما به وجود آورد و ای کاش تعداد بیشتری از خواننده ها در این کار حضور می داشتند. از این بابت باید از آقای غریب پور تشکر کنیم.