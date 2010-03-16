خبرهای خوش وزیر مسکن در روزهای پایانی سال

به گزارش خبرنگارمهرعلی نیکزاد در نشست خبری گفت: در سال آینده وام روستایی 5/7 میلیون تومانی به 10 میلیون تومان و وام 20 میلیون تومانی صنعتی سازی به 25 میلیون تومان و وام 15 میلیون تومانی غیرصنعتی سازی به 20 میلیون تومان افزایش می یابد.

قرض الحسنه شدن تسهیلات مسکن مهر

وزیرمسکن و شهرسازی بیان کرد: از ابتدای فرودین ماه سال آینده پرداخت وام به مسکن مهر در شهر و روستا به صورت قرض الحسنه خواهد بود و بازپرداخت این تسهیلات سه تا 5 سال به صورت پلکانی است، به نحویکه هرسال قسط اولیه که اخذ می شود 3 درصد حساب شده که به قسط سال اول افزوده و مابقی قسط ها به صورت مشخص وصول می شود.

وی اظهارداشت: بالغ بر3 هزار میلیارد تومان یارانه به منظور تامین کسری قرض الحسنه شدن تسهیلات مسکن مهر برای سال آینده پیش بینی شده، ضمن اینکه کل یارانه بخش مسکن در سال آتی هزار و 600 میلیارد تومان است.

تغییر مدیریتی درمسیرمسکن مهر

نیکزاد در خصوص وضعیت مسکن مهراظهارداشت: تاکنون از یک میلیون افراد واجد شرایط با 630هزار نفر انعقاد قرارداد شده وبرای 500 هزار نفرپروانه ساخت صادر شده است.

وی با اشاره به پی ریزی 310 هزار واحد مسکونی درشهرها افزود: برای این منظور بالغ بر هزار و 460 میلیارد تومان تامین اعتبارشده، ضمن اینکه از 200 هزار واحد مسکونی روستایی که باید مقاوم سازی صورت می گرفت معادل 170 هزار واحد تاکنون پی ریزی شده است.

وزیرمسکن و شهرسازی اعلام کرد: از یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی تاکنون 480 هزار واحد پی ریزی شده و حدود 2 هزار و 750 میلیارد تومان از خط اعتباری برای مسکن مهر در شهرها و روستاها پرداخت شده است.

وی با اشاره به افت 31 درصدی صدور پروانه ساخت در 6 ماهه اول سالجاری اظهارداشت: این رقم هم اکنون به 19 درصد کاهش یافته و با پشتیبانی تعاونی های مسکن مهر، واگذاری گروهی ، انعقاد قرارداد با انبوه سازاندر جهت مسکن دار کردن مردم گام برداشته ایم.

نیکزاد عنوان کرد: همزمان با ساخت مسکن مهرباید فضاهای آموزشی، بهداشتی، فرهنگی و فضاهای سبزتامین شود که بدین منظور حداقل 400 میلیارد تومان در بودجه سال آتی در نظرگرفته شده که در اختیاراستانداران قرار می گیرد.

نیکزاد اعلام کرد: استانهای برتردر ساخت مسکن مهر ایلام، مرکزی، هرمزگان و اصفهان است و استانهایی که از متوسط کشوری دارای عملکرد پایین تری باشند تغییرمدیریتی اعمال خواهد شد، ضمن اینکه برای ساخت 100 هزار واحد مسکونی قرارداد ساخت با انبوه سازان منعقد شده است.

رونق مسکن در گرو ساخت مسکن مهر

وی با بیان اینکه از مسکن مهر پشتیبانی می شود افزود: پشتیبانی دولت از مسکن خارج از طرح مهر از خط اعتباری مسکن مهر نیست و باید سازندگان از بانکها تسهیلات دریافت کنند.

وزیرمسکن و شهرسازی بیان کرد: با افزایش ظرفیت تولید مسکن در کشوراز سال 92 به بعد به جای افزایش تقاضا با کاهش تقاضا روبرو خواهیم بود.

وی در پایان اعلام کرد: ساخت یک میلیون و 200 هزار واحد مسکونی شهری و روستایی در طرح مسکن مهر رونق مسکن را به دنبال دارد، ضمن اینکه برای مسکن دار شدن مردم هرمشکلی پیش رو باشد را حل می کنیم.